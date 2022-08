Internet: Viel Geschwindigkeit ist nicht teuer

Bei der Wahl eines Internettarifs bedeutet viel Geschwindigkeit nicht automatisch hohe Kosten. CHECK24 hat alle Abschlüsse für Internetverträge über das Vergleichsportal seit Januar 2017 betrachtet und Preisverläufe für die gängigsten Geschwindigkeiten erstellt.

Im August 2022 zahlen CHECK24 Kunden für Internettarife bis 250 MBit/s Downloadgeschwindigkeit durchschnittlich 26,62 Euro im Monat. Das sind lediglich 3,14 Euro im Monat mehr als für deutlich langsamere Verträge mit bis zu 50 MBit/s (Ø 23,48 Euro p. M.). Die langsameren Tarife sind heutzutage vor allem in Gebieten mit weniger ausgebauter Infrastruktur relevant. Dort sind oft kleinere regionale Anbieter aktiv, die geringere Rabatte und Vorteile für Neukund*innen bieten.

"Internetverträge mit 50 MBit/s waren lange Zeit das Standardprodukt am Markt", sagt Dr. Markus Schramm, Geschäftsführer Telekommunikation bei CHECK24. "Viele Angebote haben zu einem starken Preiskampf zwischen den Anbietern bei CHECK24 und damit zu niedrigen Preisen geführt. Diesen Preiskampf sehen wir jetzt vor allem bei Tarifen mit bis zu 250 MBit/s. CHECK24-Kunden profitieren von Neukundenrabatten und attraktiven Cashbacks."

Internetverträge ab 400 MBit/s im Schnitt für 40,59 Euro im Monat

Wer echtes Highspeed-Internet ab 400 MBit/s will, muss dafür im August durchschnittlich 40,59 Euro zahlen. Das ist gut 52 Prozent mehr als für Tarife bis 250 MBit/s. Im Laufe des Jahres 2022 sind die Highspeed-Tarife um gut sechs Prozent teurer geworden. Das liegt vor allem daran, dass sich die Zahl teurerer Tarife mit 1.000 MBit/s oder mehr in diesem Jahr deutlich vergrößert hat.

"Da Tarife mit sehr hohen Geschwindigkeiten deutlich teurer als langsamere Internetverträge sind, sollten Kunden sich genau überlegen, ob sie die höhere Geschwindigkeit wirklich nutzen", sagt Dr. Markus Schramm. "Kunden sollten in jedem Fall Angebote vergleichen. So lassen sich mehrere Hundert Euro über die Vertragslaufzeit sparen."

Bei CHECK24 mehr als 2.500 Tarife von über 350 Anbietern für DSL, Kabel und Glasfaser vergleichen

CHECK24 hat die meisten Internetanbieter im Vergleich. Verbrauchern erhalten einen umfassenden Überblick über gut 2.500 Tarife von mehr als 350 Anbietern für DSL, Kabel und Glasfaser - so finden sie den passenden Vertrag. Mit einem Anbieterwechsel über CHECK24 können Kund*innen ihren Speed verdoppeln und gleichzeitig die monatlichen Kosten halbieren.

Quelle: CHECK24 GmbH (ots)