Glasfaser stößt auf Zurückhaltung: Stabiles und preiswertes Internet für viele wichtiger als hohe Geschwindigkeiten

Der Ausbau von High-Speed-Infrastrukturen in Deutschland setzt sich fort, trifft aber auf geringe Nachfrage: Wie die neue Ausgabe des Deloitte Broadband Consumer Survey zeigt, würden 39 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher ihren bestehenden Breitbandanschluss behalten, auch wenn ein Glasfasernetz verfügbar ist.

Diese Zurückhaltung zieht sich durch alle Altersgruppen. Selbst unter den 18- bis 24-Jährigen zeigen nur 28 Prozent Wechselbereitschaft. Dabei gibt immerhin knapp jeder Fünfte (18%) in dieser Altersgruppe eine hohe Download-Geschwindigkeit als den wichtigsten Aspekt seiner Internetverbindung an. Insgesamt sind die Deutschen bei ihrem Internetanschluss genügsam: Rund ein Drittel (31%) hat mindestens einmal im Monat Probleme mit seinem Anschluss, ein Großteil (79%) ist dennoch mit seinem Anbieter zufrieden.

Dieter Trimmel, Telekommunikationsexperte und Partner bei Deloitte, erläutert: "Die Glasfaser wird hierzulande in erster Linie mit hoher Geschwindigkeit in Verbindung gebracht. Besonders wichtig sind Verbraucherinnen und Verbrauchern aber stabile und möglichst preiswerte Anschlüsse. Anbieter sollten in der Vermarktung ihrer Glasfasernetze besser darüber informieren, dass diese mehr als nur besonders schnell sind."

Neue, satellitenbasierte Internetdienste werden in Deutschland positiv wahrgenommen. Bislang primär für die Versorgung abgelegener Regionen relevant, zeigen sich 35 Prozent der Befragten grundsätzlich interessiert. In der Altersgruppe unter 24 Jahren ist es sogar jeder Zweite. Der Satellit wird als leistungsfähige Infrastrukturalternative eingeschätzt: Mehr als ein Drittel der Befragten halten die Technologie für schnell (36%), zukunftssicher (35%) oder innovativ (33%).

Spürbar zuverlässigere Mobilfunknetze

Auch mit Blick auf die Mobilkommunikation ist das Gros (84%) mit seinem Anbieter zufrieden. Im Vergleich zum Vorjahr nehmen Nutzerinnen und Nutzer seltener instabile Verbindungen (-4%), schlechte Verbindungsqualität (-5%) oder eine fehlende Netzabdeckung (-6%) wahr. Leicht zugenommen haben hingegen negative Erfahrungen mit dem Kundendienst (+3%). Beim Ausbau der Mobilfunknetze besteht dennoch weiterhin Handlungsbedarf: 18 Prozent der Befragten haben in den eigenen vier Wänden häufig oder immer Probleme mit ihrem Empfang, noch merklich höher liegt der Anteil unterwegs mit dem Auto (23%) oder der Bahn (28%) und in ländlichen Regionen (30%). "Die Qualität der Mobilfunknetze ist aus Verbrauchersicht leicht gestiegen. Doch längst nicht überall wird die Empfangssituation als ausreichend empfunden. Ein stärkerer Netzausbau in die Fläche ist unabdingbar und wird dazu beitragen, die digitale Infrastruktur in Deutschland weiter zu verbessern", sagt Dieter Trimmel.

Was darf perfektes WLAN kosten?

31 Prozent der Deutschen haben in ihrem Haushalt regelmäßig Probleme mit dem Internetanschluss. Jeder Zehnte hat selbst im Wohn- oder Arbeitszimmer kein stabiles Internet. Nicht einmal ein Viertel (22%) bezeichnet den WLAN-Empfang im eigenen Zuhause als perfekt. Die Ursache für eine schlechte Verbindung sind oft örtliche Gegebenheiten wie dicke Wände oder ein ungünstiger Standort des Routers. Solche Empfangshindernisse lassen sich beispielsweise durch den Einsatz von WiFi-Repeatern oder Mesh-WiFi-Systemen beheben. Für 38 Prozent der Befragten darf eine solche Investition in das Heimnetzwerk nicht mehr als 100 Euro kosten. 21 Prozent würden bis zu 250 Euro investieren. Fast jeder Dritte (28%) ist nicht bereit, Geld für zusätzliche Hardware auszugeben.

Über die Studie

Der Deloitte Broadband Consumer Survey wurde inzwischen zum fünften Mal durchgeführt. An der Online-Befragung nahmen im Februar 2025 2.000 Telekommunikationskundinnen und -kunden in Deutschland teil.

Quelle: Deloitte (ots)