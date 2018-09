"Facebook down" - Weltweite Störung

Facebook ist am Montagabend deutscher Zeit nicht erreichbar gewesen. Nutzer in Deutschland sahen ab 22:42 Uhr MESZ den Hinweis "Facebook ist momentan wegen Wartungsarbeiten nicht verfügbar, doch in einigen Minuten solltest du wieder Zugriff haben." Auf Englisch erschien der Hinweis "Sorry, something went wrong. We`re working on getting this fixed as soon as we can."

Nutzerreaktionen auf Twitter ließen darauf schließen, dass der Fehler weltweit vorkam. Über die Ursache wurde zunächst nichts bekannt. Nach Angaben des Unternehmens nutzen weltweit jeden Monat über zwei Milliarden Menschen die Internetplattform. Quelle: dts Nachrichtenagentur

