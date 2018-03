Bitdefender erhält sechs Awards von AV-Test

Die Unternehmens- und Heimanwenderprodukte des Cybersicherheitsunternehmens Bitdefender überzeugten in Tests des weltweit führenden unabhängigen Analyse- und Testunternehmen AV-Test und wurden mit den Awards „Best Protection 2017“ und „Best Performance 2017“ für hervorragende Abwehr von Online-Bedrohungen und minimale Auswirkungen auf die Systemressourcen ausgezeichnet. Im Gesamten wurden sechs Awards an Bitdefender vergeben.

Nach einem Jahr intensiver Tests durch AV-TEST erhielten sowohl die Unternehmenslösung GravityZone Endpoint Security als auch die Lösung für Privatanwender, Bitdefender Internet Security, jeweils beide Auszeichnungen – „Best Protection 2017“ und „Best Performance 2017“. Dies ist das vierte Jahr in Folge, in dem AV-Test die Lösungen von Bitdefender als leistungsstärkste Produkte auszeichnet. Der Best Protection Award würdigt die Fähigkeit der Bitdefender-Lösungen, alle Arten von Malware zu verhindern und zu blockieren, auch solche, die noch nie zuvor gesehen wurde.

Außerdem erwies sich Bitdefender Internet Security auch im Umgang mit einer Malware-Infektion als die beste Lösung und erhielt dafür den Preis „Best Repair 2017“.

Für den Schutz von Handys und Tablets erhielt Bitdefender Mobile Security den Award „Best Android Security 2017“, nachdem Tests gezeigt haben, dass es im Einsatz bei Unternehmen, die eine BYOD-Strategie verfolgen vollständigen Schutz bietet und die ständig wachsende Zahl privater Geräte effektiv sichert.

AV-Test bewertet, ob das verwendete Gerät kompromittiert wurde - welche Technologie dabei eingesetzt wird oder an welcher Stelle der Angriffskette das Sicherheitsprodukt die Malware blockiert hat, ist dabei zweitranging. Dieser Ansatz positioniert AV-Test unter den führenden unabhängigen Testlabors, die relevante Ergebnisse für den Endverbraucher anbieten. Der Fokus liegt dabei darauf, wie das Produkt den Anwender in der „realen Welt“ schützt.

Im vergangenen Monat erhielt Bitdefender bereits die Auszeichnung „Produkt des Jahres“ des Testlabors AV-Comparatives, nachdem es in Tests im Jahr 2017 in den Kategorien Real World Protection, Performance, Malware Protection, False Alarms und Malware Removal mit der Note Advanced+ bewertet wurde.

Quelle: Bitdefender