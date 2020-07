5G dominiert die TV-Landschaft der Zukunft

Insgesamt 82 Prozent der globalen Rundfunkveranstalter sind der Meinung, dass 5G in Zukunft bei TV-Übertragungen die dominante Technologie sein wird. Die neuen Mobilfunknetzte werden demnach bald klassisches terrestrisches Fernsehen und Satelliten-TV ersetzen. Das ergibt eine Umfrage des Marktforschungsunternehmens OnePoll im Auftrag der Medienproduktionsfirma Nevion.

"Industrie muss 5G erforschen"

"Wir kratzen momentan nur an der Oberfläche der Möglichkeiten von 5G. Rundfunkveranstalter sehen den potenziellen Wert der Technologie, aber die Industrie muss sie noch weiter erforschen. Es ist noch zu früh, um zu sagen, an welchem genauen Punkt in der Rundfunk-Kette 5G den höchsten Wert haben wird", sagt Andy Rayner, Chief Technologist bei Nevion.

Den Analysten zufolge wird 5G aufgrund der Möglichkeit, Livestreams auf jedem mit dem Netzwerk verbundenen Gerät in hoher Qualität zu zeigen, bald zum Standard beim Fernsehen werden. OnePoll hat die Umfrage unter Vertretern von globalen Rundfunkunternehmen durchgeführt und 82 Prozent von ihnen stimmen dieser Einschätzung zu.

Dominanz in nur zwei Jahren

Mehr als ein Drittel der Befragten (37 Prozent) rechnen sogar damit, dass 5G in nur ein bis zwei Jahren die TV-Landschaft dominiert. Fast alle Umfrageteilnehmer sind sicher, dass durch 5G deutlich mehr mediale Inhalte konsumiert werden als je zuvor. Die Hälfte der Befragten sieht die Leistung der neuen Netzwerke aber als große Herausforderung. Andere mögliche Probleme seien die Sicherheit von 5G sowie die Auswirkungen auf die Umwelt.

Quelle: www.pressetext.com/Georg Haas