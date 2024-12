Bundesnetzagentur meldet Fortschritte bei Glasfaserversorgung

Bei der Glasfaserversorgung in Deutschland hat es zuletzt offenbar Fortschritte gegeben. Bundesweit sei sie in der ersten Jahreshälfte um rund 3,5 Prozent-Punkte auf 36,8 Prozent gestiegen, teilte die Bundesnetzagentur am Donnerstag mit.

Technologieübergreifend seien Mitte 2024 für 76,5 Prozent der Haushalte gigabitfähige Anschlüsse verfügbar gewesen.



Nach aktuellen Zahlen des Mobilfunk-Monitorings sind zudem bereits rund 98 Prozent der Fläche Deutschlands mit einer breitbandigen Mobilfunkversorgung abgedeckt. Rund 93,2 Prozent seien bereits mit 5G versorgt, so die Netzagentur. Dabei komme bereits überwiegend die derzeit leistungsstärkste Mobilfunktechnologie 5G Standalone (5G SA) zum Einsatz. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bedeutet dies einen Anstieg der 5G-SA-Versorgung um 5,8 Prozentpunkte. Quelle: dts Nachrichtenagentur