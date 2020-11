Umfrage: Jedes vierte Unternehmen nutzt Chatbots

Mehr als jedes vierte Unternehmen in Deutschland (27 Prozent) beantwortet Anfragen von Kunden und Geschäftspartnern per Chatbot. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom, die am Donnerstag veröffentlicht wurde.

Demnach planen weitere 13 Prozent den Einsatz dieser Programme, die einfache Fragen beantworten können. Zugleich setzen die Firmen in Deutschland auch in anderen Bereichen vermehrt auf die Automatisierung von Büro- und Verwaltungsprozessen: 22 Prozent der Unternehmen haben bereits einzelne Arbeitsschritte automatisiert, etwa die Erkennung von eingehenden Dokumenten und Informationen. Weitere 26 Prozent planen dies. Datenbasis: Für die Erhebung befragte Bitkom Research telefonisch die Geschäftsführer, Vorstandsmitglieder und IT-Leiter von 1.104 Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten in Deutschland. Quelle: dts Nachrichtenagentur