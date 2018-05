Snapchat hält zwei Milliarden Nutzern für möglich

Der Betreiber des sozialen Netzwerks Snapchat traut sich trotz seiner jüngsten Schwierigkeiten zu, in einer Liga mit dem Branchengiganten Facebook zu spielen. Evan Spiegel, der Vorstandsvorsitzende von Snap Inc., sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", es sei "bestimmt möglich", eines Tages mit Snapchat zwei Milliarden Nutzer zu haben.

Facebook hatte zuletzt 2,2 Milliarden Mitglieder, die den Dienst mindestens einmal im Monat aufrufen, wovon 1,45 Milliarden tägliche Nutzer waren. Snap veröffentlicht nur die Zahl der täglichen Nutzer, sie lag zuletzt bei 191 Millionen, ist also noch weit von Facebook entfernt. In dem Gespräch gab Spiegel außerdem Fehler beim neuen Design von Snapchat zu, mit dem das Unternehmen zuletzt sowohl Nutzer als auch Werbekunden verschreckt hat. Weiterhin lobte der Snap-Chef die gegenwärtigen Bemühungen in Europa, die Internetbranche stärker zu regulieren, etwa mit der kommenden Datenschutzgrundverordnung. Er nannte die Vorstöße der EU-Kommission "umsichtig und vorausschauend", und sagte: "Europa führt die Diskussion über Privatsphäre an."

Quelle: dts Nachrichtenagentur