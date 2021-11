Gaming-Verband verlangt Vereinsperspektive für E-Sportler

Der Verband der deutschen Games-Branche "game" hat eine Vereinsperspektive für deutsche E-Sportler und die Gemeinnützigkeit von E-Sport allgemein gefordert. Millionen Spieler nähmen in Deutschland an Esport-Wettkämpfen teil - häufig außerhalb von Vereinsstrukturen, sagte "game"-Geschäftsführer Felix Falk.

"Dabei könnten ausgerechnet diese helfen, das große gesellschaftliche Potenzial von E-Sport zu nutzen. Denn ob Medienkompetenz und Nachwuchsarbeit oder Teamgeist, Fairplay und der Leistungsgedanke: All das sind wichtige Werte und Kompetenzen, die der E-Sport besonders gut in Vereinen vermitteln könnte", so Falk. Wer dagegen die Gemeinnützigkeit von E-Sport nicht umsetze, "weil er sich ausschließlich auf die Frage konzentriert, ob E-Sport Sport ist, verpasst eine große gesellschaftspolitische Chance". Daher sollte die nächste Bundesregierung "dem E-Sport endlich die gesellschaftliche Anerkennung zukommen lassen, die ihm nicht zuletzt aufgrund seiner Bedeutung im Leben von Millionen Menschen in Deutschland längst zusteht", sagte der "game"-Geschäftsführer.

Quelle: dts Nachrichtenagentur