Microsoft Office erhält Neugestaltung

Ab Mittwoch erhält das meistgenutzte Produktivitätsprodukt der Welt ein neues Gesicht. Ob man in Word einen Brief schreibt, in Excel Budgets verwaltet oder mit Outlook E-Mails versendet: Mit Microsoft Office erledigen Menschen auf der ganzen Welt zahlreiche Aufgaben. Ab heute sehen Millionen private und berufliche Nutzer von Office begrüßenswerte Änderungen für die weitere Verbesserung der Vereinigung von Leistung und Benutzerfreundlichkeit. Diese Updates gelten exklusiv für Office.com und Office 365, die stets aktuellen Versionen unserer Apps und Dienste:

Vereinfachtes Menüband. Eine neue, aktualisierte Versionen des Menübands hilft Nutzern bei der Konzentration auf ihre Arbeit und der natürlichen Zusammenarbeit mit anderen. Nutzer, die den Befehlen mehr Raum auf dem Bildschirm einräumen möchten, können das Menüband weiterhin mit der klassischen, dreizeiligen Ansicht verwenden.



Neue Symbole und Farben. In den Apps sieht der Nutzer neue Symbole und Farben als skalierbare Grafiken, damit diese auf Bildschirmen aller Größen scharf und klar dargestellt werden. Diese Änderungen dienen der Modernisierung der Gestaltung von Office und machen es inklusiver und barrierefreier.



Suche. Die Suche wird ein wesentlich wichtigeres Element der Nutzung und liefert Zugriff auf Befehle, Inhalte und Personen. Mit der "Zero Query Search" (Suche ohne Suchbegriff) wird der Mauszeiger einfach im Suchfeld platziert und es erfolgen Empfehlungen durch künstliche Intelligenz und den Microsoft Graph. Die Änderungen der Gestaltung konzentrieren sich auf folgende Bereiche: Kunden. In der Neugestaltung der Office Apps nutzen wir einen Innovationsprozess, der von den Kunden ausgeht. Dieser Prozess besteht aus drei Phasen: anfängliche Kundenrecherche und Analyse, Konzepte und gemeinsame Kreation sowie Bestätigung und weitere Verbesserung.



Kontext. Die Kunden schätzen die Leistungsfähigkeit von Office, benötigen aber nicht jederzeit sämtliche Funktionen. Wir zielen darauf ab, dass unsere Designs den Kontext verstehen, in dem Nutzer tätig sind, damit sie sich auf Inhalte konzentrieren können. Dies bedeutet, auf Grundlage der momentanen Tätigkeit die relevantesten Befehle anzuzeigen und die Verbindung und Zusammenarbeit mit anderen zu vereinfachen.



Kontrolle. Wir wissen, dass etablierte Fähigkeiten und Routinen sehr wichtig sind, und dass die Art der Nutzung von Apps oftmals von bestimmten Teilen der Nutzerschnittstelle abhängt. Deswegen zielen wir darauf ab, den Benutzern die Kontrolle zu geben. Sie können wichtige Änderungen der Oberfläche aktivieren und deaktivieren. Microsoft hat im Verlauf des letzten Jahres umfassende Marktforschung betrieben und viele Monate an der Seite seiner Kunden gearbeitet, was die Designänderungen leitete. Im Ergebnis ziehen die Kunden Nutzen aus einem vereinfachten Umfeld mit der vollständigen Leistungsfähigkeit von Office und Designprinzipien, die inklusiv sind: Alle Nutzer können kreativ sein, kommunizieren und zusammenarbeiten. Das Team hat sich zudem weiter darauf konzentriert, wie Nutzer sich bei der Verwendung des Produktes fühlen, und nicht nur, was sie darüber denken. "Wir haben das Feedback von vielen tausend Benutzern eingeholt und herausgefunden, dass die positivsten Reaktionen erfolgen, wenn der Benutzer die Kontrolle hat, produktiv und sicher ist", sagte Trish Miner, Leiterin der Designforschung bei Microsoft. Damit wir auch weiterhin zuhören, lernen und schnell auf Feedback der Kunden reagieren, nimmt das Unternehmen eine Umfrage in das Produkt auf, um herauszufinden, wie Nutzer sich bei bestimmten Funktionen fühlen. "Die gute Nachricht ist, dass wir mehr über die Zusammenhänge zwischen der Gestaltung von Funktionen und den Emotionen der Nutzer wissen und damit eine Technik entwickeln können, die mehr Einfühlung zeigt", sagte Trish Miner. Die Neugestaltung wird ab Anfang Juni für Privat- und Geschäftskunden eingeführt. Weitere Informationen über das neue Design von Office erhalten Sie unter https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2018/06/13/power-and-simplicity-updates-to-the-office-365-user-experience/. Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) ermöglicht die digitale Transformation für die Ära der intelligenten Cloud und der Vorteile durch Intelligenz. Ziel ist, dass Menschen und Organisationen weltweit mehr erreichen können. Quelle: Microsoft Corp. (ots)