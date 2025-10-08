Motel One prüft Sicherheitsvorfall bei externem Software-Dienstleister

Motel One untersucht aktuell einen bei einem externen Software-Dienstleister aufgetretenen IT-Sicherheitsvorfall, von dem unter anderem auch Motel One betroffen war.

Nach aktuellem Kenntnisstand konnten externe Cyber-Security-Experten eines unabhängigen Aufklärungsnetzwerks Schwachstellen bei der Gubse AG identifizieren. Das Unternehmen stellt Hotelbuchungssoftware für Hotelketten in Deutschland bereit, darunter auch Motel One. Laut Bestätigung des Dienstleisters sind die gemeldeten Schwachstellen inzwischen geschlossen.

Unmittelbar nach Eingang des Hinweises hat Motel One gemeinsam mit unabhängigen IT-Sicherheitsspezialisten eine umfassende interne Sicherheitsüberprüfung eingeleitet und steht hierzu auch im Austausch mit dem Softwareanbieter.

Nach derzeitigem Stand waren keine Datensätze mit sensiblen Zahlungsinformationen betroffen. Es ist kein Missbrauch der Daten bekannt, und die Daten sind nicht in die Öffentlichkeit gelangt. Die externen Cyber-Security-Experten, die die Schwachstellen identifiziert haben, haben bestätigt, dass sämtliche im Rahmen der Analyse eingesehenen personenbezogenen Daten vollständig und unwiderruflich gelöscht werden. Motel One befindet sich derzeit im Prozess, die betroffenen Gäste zu kontaktieren.

Sicherheit und Datenschutz haben bei Motel One höchste Priorität. Motel One hat alle notwendigen technischen und organisatorischen Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die externen Schwachstellen des Software-Dienstleisters geschlossen werden. Darüber hinaus hat Motel One eine unabhängige forensische Untersuchung beauftragt, um den Vorfall umfassend aufzuklären und maximale Transparenz zu gewährleisten.

Quelle: Motel One GmbH (ots)