Sieben Mio. Deutsche nutzen Games für Messenger

In Deutschland nutzen bereits über sieben Mio. Menschen Games in Messenger-Programmen, wie sie in Diensten wie Telegram oder dem Facebook Messenger zu finden sind. Jeder vierte Deutsche, der bereits von Spielen für Messenger gehört hat, kann sich zudem vorstellen, selbst mit seinen Chat-Partnern zu spielen. Das entspricht weiteren 5,5 Mio. Menschen, wie der Branchenverband game in seiner neuen Studie feststellt.

Duell mit dem Chat-Partner "Messenger bieten immer mehr Funktionen an, um Nutzer für ihre Plattform zu gewinnen. Games spielen hierbei eine Schlüsselrolle. Vor allem in Asien haben Messenger-Spiele bereits heute eine enorme Bedeutung. Aber auch in Deutschland nutzen Millionen Menschen die Möglichkeit, ihre Chat-Partner schnell und unkompliziert zu einem kleinen Duell herauszufordern", sagt game-Geschäftsführer Felix Falk. Den Erhebungen der neuen Organisation, die Ende Januar aus dem Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU) und dem GAME - Bundesverband der deutschen Games-Branche hervorgegangen ist, zufolge haben insgesamt schon über 23 Mio. Deutsche davon gehört, dass es Spiele für Messenger gibt. Von einem weiteren Wachstum ist auszugehen. Quelle: www.pressetext.com/Florian Fügemann

Anzeige