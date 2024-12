Herrschaftsinstrument Geschichtsmanipulation - Teil 1

Der folgende Standpunkt wurde von Wolfgang Effenberger geschrieben: "Teil 1: Wie in Europa konsequent ein pro-angloamerikanisches Geschichtsbild verankert wird. „Das 2005 gegründete Europäische Netzwerk Erinnerung und Solidarität fördert den Dialog über die Geschichte Europas im 20. Jahrhundert, indem es Projekte wie Konferenzen, Workshops, Exkursionen und Ausstellungen veranstaltet“ (1), heißt es auf der Homepage. Die monumentale Freiluftausstellung (9,45 m x 9,45 m x 9,30 m) "After the Great War. New Europe 1918-1923" (Nach dem Großen Krieg. Das Neue Europa 1918-1923) hat ein Gesamtvolumen von 831 Kubikmetern."

Effenberger weiter: "Auf 341 Quadratmetern sollte mit über 200 Archiv- und Multimediamaterialien (Bilder, Karten und Filme) im Rahmen einer fünfjährigen internationalen Tournee ein komplexes und doch kohärentes Bild eines neuen Europas transportiert werden...[weiterlesen] Quelle: apolut von Wolfgang Effenberger