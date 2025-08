Femen - Ein Rückblick in die Vorkriegszeit

Die Lyrische Beobachtungsstelle von Paul Clemente: "Jede Zeit kreiert eigene Formen des Widerstands. Der klassische Aufstand, die Stürmung des Palastes, die Entmachtung des Staatsoberhauptes - all das hat Wirkung, solange politische Entscheidungen auf nationaler Ebene fallen. Für den globalen Widerstand ist gewaltsamer Umsturz keine Option: Niemand würde das EU-Parlament in Brüssel oder das World Economy Forum in Davos stürmen, um dort eine Revolutions-Regierung einzusetzen. Nein, wer im Medienzeitalter Aufsehen erregen möchte, bedient sich im Fundus der Performance-Kunst. Berühmtes Beispiel: Jake Angeli. Der QAnon-Aktivist stürmte 2021 im Bison-Pelz das Washingtoner Kapitol. Sofort avancierte er zur Ikone.

Clemente weiter: "Oder Greta Thunberg: Eine Minderjährige mit psychischem Handycap, tuckerte im klimaneutralen Boot nach Amerika. Beides Schwachsinn, aber wirkungsvoller Schwachsinn. Und symbolträchtig dazu...[weiterlesen] Quelle: apolut von Paul Clemente