Kosten von Stuttgart 21: Am Ende büßt der Reisende Kommentar

Juristisch mag das Urteil nicht zu beanstanden sein. Politisch grenzt es an Irrsinn, dass das Planungsversagen diverser CDU-geführter Landesregierungen und der Stadt Stuttgart für den Staat keine weiteren finanziellen Folgen hat. Von Anfang an wurden Risiken kleingerechnet, um dem Projekt Mehrheiten zu verschaffen. Drunter leiden müssen Zugreisende - sei es über höhere Ticketpreise, oder weil viel Geld fehlen wird für nötige Investitionen in Schiene und Züge und damit in die Zuverlässigkeit des Zugverkehrs. (...)

Wenn S21 irgendwann mal fertig sein sollte, soll dieser Bau jedem Amts- und Mandatsträger ein ewiges Mahnmal sein, dass sich so etwas bitte nicht wiederholt. Quelle: Badische Zeitung (ots) von Ronny Gert Bürckholdt