Nach Corona-Impfungen Blutgerinnsel so lang wie ein Bein

Markus Fiedler schrieb den folgenden Kommentar: "Dr. Andreas Sönnichsen, ehemals Prof. an der Medizinischen Universität Wien und dort Leiter der Abteilung für Allgemein- und Familienmedizin am Zentrum für Public Health,(1) sieht bezüglich der aktuellen Impfpraxis mit den Corona-Gen-Impfstoffen in einem Interview mit Boris Reitschuster einen Verstoß gegen den Nürnberger Codex.(2) Laut Nürnberger Codex dürfen Patienten nicht zur Teilnahme an einem medizinischen Versuch gezwungen werden und man muss Sie vollständig über den geplanten Eingriff aufklären.(3) (4)"

Fiedler weiter: "Besonders die Aufklärung der Patienten über den experimentellen Charakter des medizinischen Eingriffs bei einer sogenannten „Corona-Impfung“ und die vollständige Aufklärung über die möglichen Nebenwirkungen seien nicht gegeben.(5) In welcher Anzahl diese Nebenwirkungen tatsächlich auftreten, ist erschreckend. Man muss sich nur die Mühe machen, die entsprechenden Statistiken auszuwerten. Risiko-Nutzen-Bewertung negativ! Die Vorabveröffentlichung der Studie COVID-19 „Vaccine Boosters for Young Adults: A Risk-Benefit Assessment and Five Ethical Arguments against Mandates at Universities“, veröffentlicht auf der Seite SSRN vom renommierten Elsevier-Verlag, kommt nach einer solchen Auswertung zu einer vernichtenden Risiko-Nutzen-Bewertung der Covid-Impfstoffe. In Bezug zu jungen Erwachsenen fassen die neun Autoren um Kevin Bardosh folgendes zusammen: „Wir schätzen, dass 22.000 bis 30.000 zuvor nicht infizierte Erwachsene im Alter von 18 bis 29 Jahren mit einem mRNA-Impfstoff aufgefrischt werden müssen, um einen COVID-19-Krankenhausaufenthalt zu verhindern. ....[weiterlesen] Quelle: apolut von Markus Fiedler