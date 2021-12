Impfpflicht und Impfzwang gegen Corona: Über Deutschlands Umgang mit der Kaste der “Unberührbaren”

Der folgende Standpunkt wurde von Rainer Rupp geschrieben: "Eine indische Zeitschrift hat die deutsche Drei-Kasten-Corona-Gesellschaft entdeckt. Derweil urteilen Virologen, Juristen und Politiker hierzulande messerscharf, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. Deshalb müssen Menschen mit anderer Meinung als “Unberührbare” ausgegrenzt und wenn nötig weggesperrt werden."

Rupp weiter: "International stoßen die strengen Maßnahmen deutscher Politiker gegen COVID-19 nicht nur auf Zustimmung, sondern auch auf scharfe Kritik. So hat sich z. B. bis nach Indien herumgesprochen, dass Deutschland inzwischen zu einer Drei-Kasten-Gesellschaft geworden ist, in der “die Ungeimpften stigmatisiert” werden. So urteilte zumindest das in Neu-Delhi herausgegebene “Journal für Geostrategie und Internationale Beziehungen” in einem seiner jüngsten Beiträge.

Unter Berufung auf einen Artikel in der international renommierten wissenschaftlichen Medizin-Zeitschrift “The Lancet” (Das Skalpell) heißt es weiter, dass die Stigmatisierung, bzw. Ausgrenzung der Ungeimpften aus dem gesellschaftlichen Leben auf keinen Fall “gerechtfertigt” werden könne. Voller Unverständnis führt das Journal weiter aus, dass in Deutschland jetzt hochrangige Beamte den Begriff “Pandemie der Ungeimpften” verwendeten und sogar Wissenschaftler behaupten, dass es jetzt “die Ungeimpften sind, die angeblich die COVID-19 Geimpften bedrohen”. ...[weiterlesen]



Quelle: apolut von Rainer Rupp