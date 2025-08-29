"nd.DieWoche": Apropos Gruppentherapie - Kommentar zur Klausur der schwarz-roten Koalition

Im Vorfeld der Fraktionsspitzen-Klausur von Union und SPD in Würzburg überboten sich die Medien im Psychologisieren von Politik: Es gehe um Teambuilding, sogar von "Gruppentherapie" ist zu lesen. Eine solche falsche Verwendung von psychologischen Fachbegriffen nennt man "Therapie-Sprech" - das Phänomen ist mindestens so verbreitet wie problematisch. Aber eben auch: verlockend.

Daher hier - ganz nonchalant - eine alternative psychologische Analyse des Koalitionstreffens. Besonders beliebt im "Therapie-Sprech" ist die Vokabel "Gaslighting": eine Form von psychischer Manipulation, mit der Betroffene gezielt verunsichert und in ihrem Realitäts- und Selbstbewusstsein allmählich beeinträchtigt werden, wie es auf Wikipedia heißt.

Das beschreibt, wie die Union derzeit mit der SPD umgeht: Zuerst sabotieren CDU und CSU absichtlich eine Reihe wichtiger Regierungsvorhaben - nur um anschließend Bedauern zu heucheln, weil das gegenseitige Vertrauen abhandengekommen sei. Man denke an das zwischenzeitliche Veto von CDU-Außenminister Wadephul zum Wehrdienst-Gesetz aus dem SPD-geführten Verteidigungsministerium, weil ihm dieses nicht verpflichtend genug ist. Oder an die Kampagne der Union gegen die SPD-Verfassungsgerichtskandidatin Frauke Brosius-Gersdorf.

Wenn Merz nun vorab ankündigt, es der SPD "bewusst nicht leicht" machen zu wollen, weil der Sozialstaat angeblich nicht mehr finanzierbar sei - und damit den Markenkern der SPD angreift -, bestätigt das nur: In Würzburg geht es der Union nicht um Versöhnung, sondern um Kontrolle über ihren Juniorpartner.

Quelle: nd.DerTag / nd.DieWoche (ots)