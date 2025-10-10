Der Kommentar #7: Macht muss begrenzt werden!

Kayvan Soufi-Siavash schrieb den folgenden Kommentar: "Die Presse – einst das Immunsystem der Demokratie – ist zur metastasierenden Denunziationsmaschine geworden. Sie sollte die Macht kontrollieren, doch heute kontrolliert sie für die Macht die Bürger – und behandelt sie wie Untertanen. Artikel 5 Grundgesetz, die freie Meinungsäußerung, wird von jenen mit Füßen getreten, die sich als ihre Hüter gerieren. Die öffentlich-rechtlichen Sender, finanziert mit zehn Milliarden Euro Zwangsgebühren, verhalten sich nicht wie Wächter, sondern wie Wachhunde: Sie bellen auf Befehl."

Soufi-Siavash weiter: "Statt Regierung und Konzerne zu hinterfragen, diffamieren sie Bürger, die genau das tun. Kritik heißt heute „Hass“, Widerspruch „Hetze“. Wer fragt, wird gebrandmarkt. Wer widerspricht, kriminalisiert. Hausdurchsuchungen ersetzen Debatten, Sondereinheiten stehen da, wo einst Reporter standen...[weiterlesen] Quelle: apolut von Kayvan Soufi-Siavash