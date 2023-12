Anselm Lenz übernimmt die Macht!

Anselm Lenz schrieb den folgenden Kommentar: "Der erste Buchstabe aus dem Alphabet kann mit der Ziffer 1 bezeichnet werden. Das L ist der elfte Buchstabe im klassischen Alphabet. 111 ist also der Code für meine Initialien. Ich erwachte aus unruhigen Träumen. Steht schon wieder eine Terrormiliz des Merkel-Staates vor unserer Haustür? Hat die Fake-Antifa der Pharma- und Rüstungsindustrie schon wieder ihre Buchstaben an unsere Hauswand geschrieben? Hat das Regime schon wieder eine Ärztin oder Krankenschwester festgenommen, die die Corona-Kriegslüge nicht mitmacht? Muss ich schnell aktiv werden und mich in Kampfbereitschaft versetzen, zu allem bereit, um das Leben meiner Kinder, meiner Frau, meiner Kollegen und Mitarbeiter und meiner selbst zu verteidigen?"

Lenz weiter: "Oder ist es etwas Gutes? Kommt wieder eine unserer Demonstrationen durch unsere Straße mit Friedenstaube, Fackeln und Plakaten, auf denen inhaftierte »Verantwortliche« abgebildet sind? Ich malte mit meinen Armen einen Strich in die Luft. In meinen Träumen hatte ich soeben die alemannische Teilrepublik von einem Aussichtsturm im Schwarzwald ausgerufen. Mein Arm strich über den Horizont, den Kaiserstuhl, Freiamt, den Kandel. Deutsche Demokraten sprengen endlich ihre Ketten, übernehmen wieder selber die Macht in deutschen Landen, setzen Konzernoligarchen, selbst delegitimerite Institutionen und die politmediale Kaste des Ancien Regimes ab...[weiterlesen] Quelle: apolut von Anselm Lenz