Straubinger Tagblatt: Geschickter Schachzug bei Iran-Verhandlungen

Mit Unterstützung der EU-Schwergewichte Deutschland und Frankreich sowie dem US-nahen Großbritannien hat die EU-Diplomatin eine Brücke geschlagen. Bleibt zu hoffen, dass der Washingtoner Präsident sie nicht wieder mutwillig einreißt.

So oder so: Die Europäische Union hat bewiesen, dass sie ihrer neuen Rolle der größeren Verantwortung in der internationalen Gemeinschaft gewachsen ist. Und zwar durch Besonnenheit und dem richtigen Maß an Offenheit - durch Diplomatie eben.

Quelle: Straubinger Tagblatt (ots)