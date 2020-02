Balanceakt

Die Reaktion auf das Coronavirus könnte auf den ersten Blick unterschiedlicher nicht sein: Einerseits steigen die Aktienkurse an den Börsen, weil die Investoren nicht mehr vom schlimmsten Szenario einer Pandemie ausgehen. Andererseits ist die wichtigste Veranstaltung der Mobilfunkwelt, die MWC Barcelona 2020, nachdem sich einige der größten Telekomunternehmen wegen der Besorgnis über die Verbreitung des Coronavirus zurückgezogen haben, so gut wie tot.

Ähnliches gilt für andere international besetzte Großveranstaltungen wie die Formel 1 mit dem Großen Preis von China oder Asiens wichtigste Luftfahrtschau, die Singapore Airshow. Der MWC-Organisator, die GSMA, hat die offizielle Absage der Veranstaltung, die ab 24. Februar 100.000 Menschen in die katalanische Metropole locken sollte, am Mittwoch bereits diskutiert. Zwei der weltweit größten Telefongesellschaften - Deutsche Telekom und Vodafone - haben sich mit großen Ausstellern wie Nokia, Ericsson und Sony zurückgezogen. Sie hinterlassen in den Sälen Lücken so groß wie Fußballfelder.

Auf den zweiten Blick widersprechen sich die Reaktionen von Börse und Mobilfunkwelt dann aber doch nicht so sehr. In den Kursen der börsennotierten Unternehmen wird die erwartete wirtschaftliche Entwicklung eingepreist. Hier gibt es zumindest eine Teilentwarnung, weil das Virus aus heutiger Sicht auf China begrenzt zu bleiben scheint - auch wenn sich noch nicht alle finanziellen Auswirkungen klar abzeichnen.

Die Absagen der Veranstaltungen dagegen sind eine prinzipiell vernünftige Reaktion auf das Ansteckungsrisiko. Sie grenzen die größten Risiken des Virus für Wirtschaft und Menschen ein - und tragen dennoch gleichzeitig dazu bei, die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen zu vergrößern.

Eine Entscheidung, die Mobilfunkmesse in Barcelona zum ersten Mal in ihrer 33-jährigen Geschichte abzusagen, würde unterstreichen, wie die fortgesetzte Verbreitung des Virus mit mehr als 1000 Todesfällen und mehr als 45.000 Infizierten von seinem Ursprung in China aus die Geschäftsaktivitäten weltweit beeinträchtigt.

Im weiteren Verlauf wird es darauf ankommen, beim Eingrenzen des Virus immer wieder die Verhältnismäßigkeit der Mittel abzuwägen. Immerhin ist die MWC die wichtigste Gelegenheit für die Branche, Kontakte zu knüpfen und bei Käufern aus aller Welt die Werbetrommel für den Mobilfunk der fünften Generation zu rühren, der in diesem Jahr durchstarten soll.

Quelle: Börsen-Zeitung (ots) von Christoph Ruhkamp