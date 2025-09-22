Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Anerkennung Palästinas - Ein symbolischer, aber richtiger Schritt

22.09.2025

Nun versuchen Großbritannien und Kanada, auch auf Initiative Frankreichs, gefolgt von weiteren Ländern, mit der Anerkennung der palästinensischen Gebiete als Staat diplomatischen Druck auszuüben. Er wird keine konkreten Folgen haben, das Leid auf beiden Seiten nicht beenden, kein einziges Menschenleben retten.

Aber er ist ein wichtiges Bekenntnis dafür, dass an der Zwei-Staaten-Lösung festgehalten werden muss - so weit entfernt sie heute erscheint, auch angesichts des Hasses auf beiden Seiten. Sie ist der einzige Weg für Stabilität und Sicherheit, auch für Israel.

Quelle: Straubinger Tagblatt (ots)

