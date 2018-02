BERLINER MORGENPOST: Notstand in den Behörden

Der Druck war enorm. Die Mitarbeiter der Berliner Jugendämter konnten nicht mehr, hingen als Zeichen ihrer Überlastung weiße Laken aus den Fenstern. Das war im Juli 2015. Der Senat reagierte und schuf 175 neue Stellen. Doch Abhilfe brachte das kaum. Im Mai 2017 waren 125 Stellen in den Jugendämtern der Bezirke nicht besetzt.

Die Jugendämter sind nur ein Beispiel für das Desaster im öffentlichen Dienst. Die Pensionierungswelle hat den öffentlichen Dienst in Berlin voll erfasst. Der Senat reagierte viel zu spät mit der Erhöhung der Ausbildungszahlen. Nun können Senat und Bezirke in vielen Bereichen ihren hoheitlichen Aufgaben nur noch unzureichend gerecht werden. Es herrscht Notstand im öffentlichen Dienst in Berlin.

Quelle: BERLINER MORGENPOST (ots) von Gilbert Schomaker