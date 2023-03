Preisverleihung, Kaukasus und Mittelstand: Drei Blicke in die Wochenzeitung Demokratischer Widerstand

Hendrik Sodenkamp, Felix Feistel und Wolfgang Greulich schrieben den folgenden Kommentar: "I. Der Richter und seine Henker: Der Preis der Republik wurde an Christian Dettmar verliehen. Im April 2021 erschütterte ein Urteil aus Weimar das Coronaregime. Der Richter Christian Dettmar verbot mit seinem Richtspruch an zwei Thüringer Schulen die Maskenpflicht, die Abstandsquälerei und die Testung. Das hatte Konsequenzen. Überall in der Republik jubelten die Demokraten, da nun endlich einmal ein Richter gegen die falschen, unmenschlichen und gesundheitsschädlichen Verordnungen der Regierungen aufgestanden und seinem Beruf nachgekommen war: Recht zu sprechen. Und dem unrechtmäßigen Verordnungswahn Einhalt zu gebieten."

Alle 3 weiter: "Der große Rechtsphilosoph Gustav Radbruch hatte nach den Schrecken der Nazizeit die Lehre für Juristen gezogen, dass es Rechtssetzungen gibt, die so unerträglich ungerecht sind, dass sie jeden Rechtscharakter entbehren und sich Juristen nicht danach richten müssen. Dies war die Lehre daraus, dass sich Juristen im Nachhinein damit herausreden wollten, das Gesetz nun einmal Gesetz sei. ...[weiterlesen]

Quelle: apolut von Hendrik Sodenkamp, Felix Feistel und Wolfgang Greulich