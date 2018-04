ExtremNews: Nato, USA und Europa am Abzug

Es ist kaum zu ertragen wie das Sammelsurium von Nato, USA und Europäischer Union nach einem Weltkrieg geifern und anscheinend nichts unversucht lassen um diesen - warum auch immer - vom Zaum zu brechen! Würde es bei einem Weltkrieg im Jahre 2018 nicht um das Leben von unzähligen Menschen gehen könnte man ja über die ganze Angelegenheit herzlich lachen. Ist es doch ein Schauspiel schlechtester Klasse was uns hier präsentiert wird.

Der "Bösewicht" ist Putin und Assad. Angeblich liegen "der Westlichen Wertegemeinschaft" einmal wieder "eindeutige Beweise" vor, das beide Länder Giftgas einsetzen würden. Beweise hat man natürlich nicht. Die hatte man auch im Irakkrieg nicht (3.000.000 Tote bis heute). Offensichtlich ist es in Zeiten von "Fake-News" nicht mehr nötig diese zu liefern. Es reicht ja schließlich aus, wenn, beispielsweise in Deutschland, die 3 Medienkonzerninhaber sich mit einigen gewissen Hardlinern aus Nato, Transatlantischen Organisationen und sonstigen Minderheitsgrüppchen darüber einig sind, dass jetzt auf Teufel komm raus ein Krieg her muss. So entsteht in Null-Komm-Nichts das Märchen vom "Bösen Russen und Syrern" die mit Giftgas morden und den strahlenden Armeen des Lichtes & Gerechtigkeit unter den Flaggen der Nato, USA und der EU, die jetzt die Welt retten müssen, koste es so viele Menschenleben wie es will...

Wie Krank solche Menschen sind, die mit dem Leben von vielleicht Milliarden Menschen so leichtfertig spielen, um irgendwelche dumpfen Machtfantasien auszuspielen, ist für den durchschnittlichen Menschen überhaupt nicht begreifbar. Alleine der Versuch (Welt-)Kriege zu initiieren, sollte im 21. Jahrhundert unter schwerer Strafe stehen.

Jedoch liegt es jetzt um so mehr an jedem Einzelnen, genau zu beobachten wie die Lage sich entwickelt. Zu hoffen bleibt, dass alle Parteien ruhig bleiben. Zu wünschen wäre es auch, wenn Staatsanwaltschaften in der gesamten westlichen Welt jene Dingfest machen, die mit Lügen und Propaganda nur so um sich werfen.

Sollten die Weltkriegsbefürworter den Angriffsbefehl ausgeben, liegt es an jedem Menschen, egal in welcher Position er sich befindet, diese Befehle klar zu verweigern und jene, die einen solchen Wahnsinn unternehmen wollen, vorläufig zu verhaften um ganz klar beispielsweise das Grundgesetz und die Strafgesetze der Bundesrepublik Deutschland einzuhalten. Wer einen Weltkrieg anzetteln will, macht sich strafbar! In jedem Land! Abgesehen davon müssen solche Menschen grundsätzlich geisteskrank und psychopatisch sein und sollten entsprechend gehandhabt werden!

Quelle: ExtremNews von André Ott