Kommentar zum Widerstand in der Trump-Administration

Ich habe gerade dieses entsetzliche Schmierenstück in der New York Times gelesen, worin ein angeblicher Beamter des Weißen Hauses mit seinen Versuchen prahlt, das zu untergraben, was Donald Trump erreichen will.

Diese anonyme Person hat einfach weder ausreichende Ausbildung noch ausreichende Erfahrung im wirklichen Leben, um zu verstehen, was Präsident Trump erreicht hat und zu erreichen versucht. "Amoralität", ein hoch emotional aufgeladenes Wort, ist die erste Beschwerde, die der Autor macht, aber was ist "Moral"? Moral bedeutet, dass dein Leben von den Launen und Fantasien einer herrschenden "Elite" zu ihrem Vorteil regiert wird, d. h. mit dem Schlepptau zum Status Quo. Präsident Trump sieht den Status quo zu Recht als äußerst schädlich für das Wohlergehen des amerikanischen Volkes und tut sein Bestes, diesen mitsamt der Wurzel zu beseitigen. Der Autor, der persönlich vom "Status quo" profitiert, versucht, ihn trotz aller Schäden zu bewahren. Präsident Trump hat geschworen, den "Status quo" zu beseitigen, der das amerikanische Volk so viel kostet. Die Bereitschaft, auf die Meinungen anderer zu hören und seine Meinung, wenn überzeugt, zu ändern, wird als "Unentschlossenheit" dargestellt. Ein Führungsstil, bei dem ein riesiges Geschäft geführt wird und nicht ein Gentlemen's Club des 18. Jahrhunderts, wird als "Inkompetenz" dargestellt. Entschlossenheit, wenn Präsident Trump genau weiß, was er erreichen will und wie er dorthin gelangt, wird als "arrogant" bezeichnet. Alle Erfolge von Präsident Trump werden als "Strohfeuer" und "Anfängerglück" dargestellt, was impliziert, dass er nicht wirklich wissen würde, was er tut. Internationale Persönlichkeiten herauszurufen wie Angela Merkel, Theresa May usw. wegen Korruption, dem Verrat an deren Volk und dafür, dass sie ihre Länder an den Rand eines Bürgerkriegs bringen, wird als "Verrat unserer traditionellen Verbündeten" dargestellt. Lass mich dir das versichern; die breite Befürwortung von Trumps Politik zur Säuberung der Weltpolitik ist enorm - quer durch Europa. Die Herstellung einer guten Arbeitsbeziehung mit Russland wird als Verrat dargestellt: Die Präsidenten Putin und Trump haben beide die gleiche Aufgabe - sie kümmern sich um das Wohlergehen und die Sicherheit der russischen bzw. amerikanischen Völker. In einem solchen Unterfangen gibt es sicher Punkte für potentielle Konflikte unter diesen. Eine enge Arbeitsbeziehung zwischen diesen beiden Weltführern stellt sicher, dass solche Konflikte gelöst werden können, bevor sie eskalieren können. Der inkompetente Autor dieses Stückes hält jedoch daran fest, dass Russland bestraft werden sollte, wenn sie etwas tun, was er / sie nicht mag; genau die Einstellung, die dazu führt, dass kleinere Meinungsverschiedenheiten zu großen Konflikten werden. Trump und Putin haben gemeinsam beschlossen, diese Kleinlichkeit zu umgehen und Probleme selbst zu lösen, sobald sie auftauchen. Offensichtlich ist der Autor nicht kompetent genug, um seine / ihre Arbeit zu machen, weil er / sie es nicht versteht. Ein paar Jahre Arbeit in der realen Welt würden ihm / ihr eine Kraft des Guten bringen. Spüren Sie ihn auf und feuern Sie ihn, Donald. Leserkommentar: Karma Singh, weiteres auf www.karmasingh.eu

