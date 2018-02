Mitteldeutsche Zeitung: zu Studenten

Es wäre naiv, zu glauben, eine gestiegene Zahl von Depressionen, Angststörungen und Burn-out unter Studenten hätte nichts mit den Veränderungen an den Hochschulen und in der Gesellschaft zu tun. Die Arbeitsverdichtung hat zugenommen: in den Betrieben, aber spätestens seit der Umstellung auf Bachelor und Master auch an Hochschulen.

Zwischenzeitliches Scheitern gilt nur noch als Versagen - und nicht mehr als etwas, aus dem man lernen kann. Quelle: Mitteldeutsche Zeitung (ots)

