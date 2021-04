Jüdischer Autor Éric Zemmour: Rassenkampf statt Klassenkampf, Feind sind die Weißen

Éric Zemmour schreibt: ‚Die Muslime sollen zur neuen revolutionären Basis gemacht werden, um das französische Proletariat zu ersetzen. Früher war der Feind der Bourgeois, heute ist es der Weiße Mann‘. Der französisch-jüdische Autor, Polemiker und antiliberale Philosoph Éric Zemmour hat eine Parallele zwischen „Islamo-Linken“ und Kommunisten gezogen und behauptet, dass erstere ihren Erzfeind, die Bourgeois, durch Weiße ersetzt haben – die sie gerne durch das „muslimische Proletariat“ ersetzt sehen würden.

Zemmour weiter: "Zemmour, einer der herausragenden Denker der französischen Rechten, behauptet, dass die neue politische Allianz zwischen Islamisten und Linken, die in Frankreich Islamo-Linke genannt wird, nichts weniger als die kommunistische Bewegung des 21. Jahrhunderts sei.

Der französische Philosoph Pascal Bruckner hat diese Islamo-Links-Bewegung als „die Verschmelzung zwischen der atheistischen extremen Linken und dem religiösen Radikalismus“ beschrieben. Für Bruckner zielen viele in der extremen Linken darauf ab, den Islamismus als „Rammbock“ zu benutzen, um den Kapitalismus zu Fall zu bringen und individuelle Rechte aufzuheben. Auf der anderen Seite behauptet Bruckner, dass Islamisten – rein als taktisches Mittel, um ihr wahres Ziel, die Errichtung einer islamistischen totalitären theokratischen Regierung, zu erreichen – so tun, als ob sie sich in die Reihen der Linken in ihrer Opposition gegen Kapitalismus und Rassismus eingereiht hätten.

Während eines Interview-Segments in der Fernsehsendung Face à l’Info erklärte und verteidigte Zemmour unter anderem die Verwendung des Begriffs „Islamo-Links-Bewegung“ und beschrieb diese als „die Überzeugung, dass die Muslime, das muslimische Proletariat, das traditionelle Arbeiterproletariat, die Franzosen, von gestern ersetzen werden und das die neue revolutionäre Basis sein wird“.

„Diese Islamo-Links-Bewegung haben die Methoden der Kommunisten aufgegriffen“, fuhr er fort. „Islamo-Links bedeutet, die Muslime zur neuen revolutionären Basis zu machen, um das französische Proletariat zu ersetzen. Früher war der Feind der Bourgeois, heute ist es der Weiße Mann.“

Zemmour nannte dann drei wesentliche Gemeinsamkeiten zwischen den Kommunisten des 20. Jahrhunderts und den Islamo-Linken von heute. Erstens, sagte er, müsse eine Opfergruppe benannt werden. Für die Kommunisten waren es die Arbeiter. Für die heutigen Islamo-Linken hingegen seien die Opfergruppen Immigranten, Muslime und sogar Frauen.

Der nächste Schritt sei, „den Feind zu identifizieren: gestern den Bourgeois, heute den Weißen Mann“ und schließlich „von diesem Feind, gestern der Klasse, heute der Rasse, zu verlangen, dass er sich unterwirft und seine Schuld anerkennt“

„Heute verlangen wir vom Weißen Mann, dass er für die Verbrechen seiner Vorfahren, die ewig und unentschuldbar sind, auf die Knie geht, genau wie es die Bourgeois oder die Verräter an der kommunistischen Sache tun mussten, um für ihre Verbrechen zu büßen“, sagte Zemmour.

In jüngster Zeit wird der Begriff Islamo-Links-Bewegung in Frankreich nicht nur von rechtsgerichteten Repräsentanten wie Marine Le Pen und Eric Zemmour verwendet, sondern auch von Liberalen und Globalisten wie dem Philosophen Bernard Henri-Levy und prominenten Ministern in der Regierung von Präsident Emmanuel Macron.

Anfang dieses Jahres, Mitte Februar, warnte die französische Ministerin für Hochschulbildung, Frederique Vidal, vor der Ausbreitung der Islamo-Links-Bewgeung in den akademischen Einrichtungen des Landes und sagte „Ich denke, dass die Islamo-Links-Bewegung unsere Gesellschaft als Ganzes auffrisst; die Universitäten sind nicht immun und sind Teil unserer Gesellschaft.“

Während eines Fernsehbeitrags auf CNews kündigte Vidal an, dass sie das nationale Zentrum für wissenschaftliche Forschung (CNRS) anweisen werde, eine Untersuchung über den Islamo-Links-Bewegung zu eröffnen, um „akademische Forschung von Aktivismus und Meinung zu unterscheiden“.

Für ihre Äußerungen wurde die französische Ministerin von der linksliberalen Presse kritisiert. Einige Tage später schrieb jedoch Bernard Henri-Levy einen Leitartikel in der französischen politischen Wochenzeitschrift Le Point, in dem er Vidals Aussagen verteidigte und davor warnte, dass die Ideologie, die die extreme Linke und den islamistischen Extremismus vereint, die antitotalitären und progressiven Tendenzen, die normalerweise mit der Linken assoziiert werden, durch Ideen ersetzt, die rückständig, antifeministisch und obskurantistisch sind.

Quelle: Unser Mitteleuropa