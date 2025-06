USA haben militärische Überlegenheit verloren

Rainer Rupp schrieb den folgenden Kommentar: "Späte Einsicht. Der Verlust der militärischen Überlegenheit der USA in allen Waffengattungen ist die zentrale Erkenntnis der hiernach diskutierten neuen RAND-Studie. Das Fazit ist ein dringender Appell an die Sicherheitspolitiker in Washington, in der sich schnell verändernden globalen Landschaft die bisherige US-Verteidigungsstrategie komplett zu überdenken."

Rupp weiter: "In meiner Tagesdosis „Russlands militär-technische Revolution stellt NATO in den Schatten“[i] vom2. Mai 2025hatte ich geschrieben, dass „früher oder später auch bei den US-Politikern und ihren NATO-Vasallen in Europa die Erkenntnis einsickern wird, dass trotz des gigantischen US/NATO-Militärapparats die Vereinigten Staaten gegenüber Russland ihre militärische Überlegenheit bereits verloren haben und dabei sind, diese auch gegenüber China zu verlieren"...[weiterlesen] Quelle: apolut von Rainer Rupp