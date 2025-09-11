Unfassbar: Wie Linke Journalisten über den brutalen Mord an Iryna ...

Unfassbar! „Von Rechten instrumentalisiert“: Wie Linke Journalisten über den brutalen Mord an Iryna Zarutska berichten: Es ist abscheulich! Mordszenen, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen, AUF1 berichtete. Ein völlig unschuldiges Opfer, das Schutz vor dem Krieg in seinem Land suchte. Doch linke Journalisten sprechen bei dem brutalen und völlig grundlosen Mord an der jungen, 23-jährigen Ukrainerin von „einem Mord, der von Rechten instrumentalisiert wird“.

Der Journalist des Schweizer Nachrichtenportals Watson, Olivier Meier, ergießt sich in seinem Artikel mit abstoßender Polemik: „Es ist nicht das erste Mal, dass rechte Kreise einen Mord in den USA instrumentalisieren. Bereits letztes Jahr gab es einen ähnlichen Fall, bei dem eine Krankenpflegerschülerin in Georgia durch einen illegalen, venezolanischen Einwanderer ermordet wurde.“



Gleichzeitig versucht er, die Gewaltverbrechen von Afroamerikanern und Ausländern zu relativieren. In seinem Artikel schreibt er weiter: „Dabei sprechen die Zahlen eine andere Sprache. Illegale Einwanderer begehen weniger häufig Straftaten als in den USA geborene Amerikanerinnen und Amerikaner, wie eine Auswertung der New York Times zeigt.“



Donald Trump verschweigt den brutalen Mord an der 23-jährigen Ukrainerin jedenfalls nicht. Das Weiße Haus postet auf seinem X-Kanal über den grausamen Mord folgendes: „Präsident Donald J. Trump verurteilt sinnlose Verbrechen in von Demokraten regierten Städten und den grausamen Mord an einer jungen Frau in Charlotte durch ein geistesgestörtes kriminelles Monster. ‚Es ist Zeit, diesem Wahnsinn ein Ende zu setzen. Die Menschen in unserem Land müssen auf Schutz, Sicherheit, RECHT und ORDNUNG bestehen.’“



Wird durch diesen schrecklichen Mord nun endlich der existierende und tödliche weiße Rassismus zum großen Thema?

Quelle: AUF1