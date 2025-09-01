Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Vorschlag der Bayern-SPD - Die Steuererklärung vom Finanzamt hilft nicht allen

Vorschlag der Bayern-SPD - Die Steuererklärung vom Finanzamt hilft nicht allen

Freigeschaltet am 01.09.2025 um 06:00 durch Sanjo Babić

Ein paar Euro bringt die Einkommensteuererklärung eigentlich immer zurück. Da klingt der Vorschlag der Bayern-SPD durchaus verlockend: Lass das Finanzamt für dich arbeiten! Doch ganz so einfach ist es nicht. Schon jetzt kann man eine vorausgefüllte Steuererklärung über die Internetplattform Elster abrufen, basierend auf Vorjahresdaten, übermittelten Gehaltszahlungen et cetera.

Aber wer vermietet, länger krank war, schwankende Werbungskosten hat oder spontan an unterschiedliche Organisationen divergierende Beträge spendet, fällt schnell durchs vorausgefüllte Raster - und verliert dadurch Geld, wenn er nicht nacharbeitet.

Quelle: Straubinger Tagblatt (ots)

