Heimat für Androiden: Der Jupitermond Europa

Freigeschaltet am 11.08.2025 um 06:04 durch Sanjo Babić

“Die Lyrische Beobachtungsstelle” von Paul Clemente: "Die Raketen sind zurück. Feiern ein Comeback im öffentlichen Bewusstsein. Nicht nur als Geschosse, die durch Kriegsgebiete schwirren. Nein, für manchen Visionär avancierten sie bereits zu Lebensrettern: Die Zukunft der Spezies Mensch hänge von ihnen ab. Unter den Gläubigen: Multimilliardär Elon Musk. Sein Credo: Da die Erde dank Klimakollaps unbewohnbar werde, müsse man den Mars besiedeln. Die Rakete dient dabei als Arche Noah. Noch vor wenigen Jahrzehnten war die Besiedlung anderer Planeten eine kolonialistische Phantasie."

Clemente weiter: "Ganz aufgegeben wurde sie nie: Noch 2015 ernannte der US-Kongress die Vereinigten Staaten zum Schürfrecht-Verwalter des Universums. Richtig gehört: Des gesamten Universums! Inklusive aller Planeten, Sterne, Asteroiden und was sonst noch so rumfliegt. Der große extraterrestrische Ressourcenraub...[weiterlesen]

Quelle: apolut von Paul Clemente

