Die Demokratie wurde erweitert - jetzt darf man den eigenen Henker auswählen

Am 4. März wurde das Ergebnis der Groko-Wahl der SPD-Mitglieder bekanntgegeben. Diesen wurde die letzte Chance die Ausbeutung ordentlich zu beenden anvertraut. Dennoch haben viele der SPD-Mitglieder gewählt den Lügen zu glauben. Sie können nicht einmal behaupten, daß sie es nicht wußten. Ganz abgesehen von deren eigenen Intuition (die Intuition ist „lediglich“ eine sehr schnelle Art korrekte Entscheidungen zu treffen): Wenn die Parteiführung allein darüber redet, wie schlimm alles werden wird, wenn die Groko nicht gebilligt wird, so ist es absolut eindeutig, daß sie selber dem Volk nichts anzubieten haben.

Schaut man kurz in den Grokovertrag, sieht man dies eindeutig so, wie Sahra Wagenknecht es hier aufzeigt:

Eine massive Aufrüstung des deutschen Militärs mit schlussendlich einer Verdoppelung des gegenwärtigen Rüstungsbetrages. „Warum?“, fragt sie berechtigt. „Wogegen?“ Wieso kommen die Russen mit so wenig aus? Weil ein Angriffsmilitär viel, viel teurer sowohl an Materie als auch an Menschenleben ist. Ein Verteidigungsmilitär hat eine ganz andere Struktur und ist viel günstiger aufzubauen.

Seit mehr als einem Jahr hat man gesehen wie Merkel & Co. immer mehr von den alten Dritte Reich Gesetzen oft mit unzulässigen Minderheiten im Bundestag durchbekommen haben. Diejenigen, die sich mit der deutschen Geschichte aus der Zeit des Dritten Reichs auskennen, werden sich daran erinnern, daß es zwei Militärbereiche gab: Die Wehrmacht und die Waffen-SS. Ursprünglich Saal-Schutz, weil die Polizei in der Zeit der Weimar Republik unter Befehl stand bei Parteitagungen usw. Hitler & Co den normalen Schutz gegen Angriffe und Einbruch zu verweigern. Als Hitler an die Macht kam und Zugang zu Staatsgeldern hatte, wurde die SS aufgerüstet in eine separate Armee, die nicht unter der Kontrolle des Staates sondern der Partei stand.

So effektiv ist diese Methode eine vom Volk ungewollte Regierung an der Macht zu halten, daß sie in Russland (Volksarmee und KGB), USA (Army und CIA) und Iran (Volksarmee und Revolutionary Guard) kopiert wurde. China ging einen Schritt weiter, dort gibt es kein Militär des Staates; alles ist ein Teil der Parteistruktur.

Haben Merkel und Co. vor etwas Ähnliches zu basteln? Was haben sie sonst mit den Abertausenden junger Männer vor, die hier als „Gast“ von Frau Merkel sind? Eine private Armee, die allein unter Befehl von Merkel agiert, wobei der Staat nichts zu sagen hat? Überraschen würde mich dies nicht.

So, was können wir alle tun, um dies zu verhindern?

Eines liegt klar in den Händen von hunderten Bundestagsabgeordneten, die keinen Magen dafür haben, was geschehen ist. An Dich als Abgeordnete/r: Wechsele von deiner jetzigen Partei zur AfD. Mache die AfD zur größten Partei und daher zur legitimierten Regierung.

Du bist auch Abgeordnete/r des deutschen Volkes, nicht einer Partei. Eure Verpflichtung ist Euch um das Volk zu kümmern. Gegen Gesetzesentwürfe zu stimmen, die das Volk benachteiligen, ist Eure Pflicht.

Es gibt auch eine Waffe, die wir, das Volk, anwenden können. Dieser Waffe können Merkel & Co. sogar auch Rothschild selber weder standhalten noch können sie sie selbst anwenden. Bisher haben wir sie nicht „aus dem Schrank“ geholt, weil einmal angewandt, gibt es kein Zurück mehr. Die Waffe ist völlig legal, keiner kann sie dir wegnehmen und man kann dich weder fürs Anwenden verklagen noch dich dafür anzeigen. Diese Waffe wird das ganze Ausbeutungssystem als auch die Merkel-Regierung komplett lahmlegen. Es ist an der Zeit.

Bald werde ich die Gebrauchsanweisungen, sie auszupacken und anzuwenden, geben.

Quelle: Kommentar Karma Singh