Wie erzeugt man einen Krieg?

Die erste Frage, die man sich diesbezüglich stellen sollte, ist: „Wieso will man Krieg?“ Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns ein wenig die jüngere Geschichte anschauen.

Die Menschheit ist im Prozess des Erwachens. Die täglich wachsende Anzahl von Menschen, die hinterfragen, ob der 'Status quo' die beste Art ist, die wir uns vorstellen können, sich um unseren Planeten und seine Völker zu kümmern, stützt diese Aussage. Wir, das heißt. die Menschheit als Ganzes, wollen die selbsternannte Elite entmachten, die unsere Welt in den letzten drei Jahrhunderten beherrscht hat und die Geschicke selbst in die Hand nehmen. Sie, die Elite, will weiterhin ihre privilegierte Position beibehalten.

Verwurzelt in Materialismus und das Akkumulieren von Reichtum glaubt die Elite, dass das Problem darin liegt, dass zu viel Reichtum in die Hände des Menschheitskollektivs gewandert ist. Dies ist, wie sie glauben, der Grund für die wachsende Zurückweisung ihrer Regentschaft. Sie sind selbst nicht imstande höhere mentale Fähigkeiten zu entwickeln und leben lediglich in eigennützigen Gedankenwelten. Daher glauben sie, dass, wenn der meiste materielle Reichtum zerstört werden würde, sie zu einer feudalen Gesellschaftsform zurückkehren würden, in der sie selbst nach wie vor die unbestrittenen Herrscher wären.

Aus diesen Gründen versuchen sie seit einigen Jahren einen Dritten Weltkrieg zu entfachen. Bislang haben wir es geschafft, sie zu stoppen.

Putins Aufstieg zur Macht und der Rauswurf der Banker aus Russland war ein großer Schlag gegen ihre Pläne.

Hillary Clinton war vertraglich verpflichtet einen Krieg mit Russland im März 2017 zu beginnen. Die Wahl von Trump hat dies jedoch ausgebremst. Daraufhin sollte Merkel im November 2017 Russland (vermutlich über die Ukraine) angreifen. Da sie jedoch bei der deutschen Bevölkerung in Ungnade gefallen war, wurde auch dieser Versuch gestoppt. Theresa May ist eine unbedeutende Person, der der Job der Premierministerin des Vereinigten Königreichs gegeben wurde - eine Aufgabe weit entfernt ihrer Fähigkeiten – als Belohnung für viele Jahre Dienste für die Bankiers. Macron “gewann” die französische Wahl zum Staatspräsidenten, wobei man sich fragt, wie viele der Stimmen für Le Pen neu zugeteilt worden sind und zu Macron flossen: Le Pen ist nämlich eine weitere jener, die sich wünscht, dass die Diktatur der Banker beendet wird.

Der 'böse Geist', der viele der öffentlichen Ereignisse anstiftet, die darauf abzielen die westliche Gesellschaft zu destabilisieren, ist George Soros. (Er ist außerdem, zufällig, die treibende Kraft hinter AVAAZ, was auch erklärt, wieso diese Organisation nie irgendetwas bedeutungsvolles für die Menschheit erreicht hat.) Die Masseneinwanderungen nach Europa mit dem Hauptziel Deutschland zu zerstören ist eine Soros geführte und durch die Banker finanzierte Operation. Über CIA-Kontrolleure hat Soros mit dem Islamischen Staat direkten Einfluss.

Dreimal bislang wurden große internationale Zwischenfälle in Syrien fabriziert, wobei der Assad-Regierung vorgeworfen wurde, Menschen in Territorien, die vom Islamischen Staat kontrolliert werden, mit Giftgas attackiert zu haben. Es hat sich bereits zweimal herausgestellt, dass diese Gasangriffe von den sogenannten Weißhelme bzw. Einheiten des Islamischen Staates ausgeführt wurden, um westliche Angriffe auf Assads Truppen zu provozieren. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass es sich bei dem neuerlichen Zwischenfall um etwas anderes handeln könnte. Auch logistisch macht es keinen Sinn: Assads Truppen hatten die Stadt eingenommen und radierten gerade die letzten Funken von Widerstand aus. Wirft man Giftgas in ein Gebiet, in dem sich die eigenen Soldaten aufhalten? Warum jetzt, wenn die Stadt bereits zurückerobert wurde? Diejenigen, die den Vorwurf verbreiten, die 'Weißhelme', sind Teil des Islamischen Staates. Warum sollte ihnen irgendjemand Glauben schenken? Des weiteren ist es sehr unwahrscheinlich, dass das Militär Assads irgendwelche Giftgaswaffen besitzt. Ihre russischen Helfer haben deren komplette Vernichtung zur Bedingung für ihre Unterstützung gemacht.

Es ist nicht schwer Fabriken zu finden, die Chlor herstellen. Dies wird für eine Reihe industrieller und häuslicher Zwecke genutzt. Der Hauptwirkstoff in Haushaltsbleiche und vielen Desinfektionsmitteln ist Chlor! Dieser beißende Geruch in deinem lokalen Schwimmbad ist die Desinfizierung mittels Chlor im Wasser. In vielen Ländern, auch in Deutschland, wird sogar dem Leitungswasser Chlor zugesetzt. Es gibt sehr wahrscheinlich eine Fabrik, die Chlor herstellt, maximal 130 Kilometer von deinem Wohnort entfernt. Es ist also wirklich kein schwer zu findendes Ziel.

Nun haben die von Soros/den Bankern kontrollierten Mainstream Medien, agierten nun als Propaganda-Arme der Terrororganisation Islamischer Staat, anstatt die Lüge der Weißhelme aufzudecken. Das ist Trump und Putin natürlich nicht unbekannt.

Trumps Problem ist, dass ein sehr großer Teil der amerikanischen Bevölkerung immer noch der Banker-kontrollierten Presse trauen und fordern, dass Assad 'eine Lektion erteilt' werden soll. In Rücksprache mit Putin hat Trump einen Schlachtplan ausgeheckt; einen sehr begrenzten Angriff auf ein Forschungsinstitut in Damaskus und auf zwei Chlorwerke bei Homs. Bei diesem Ereignis gab es laut Quellen aus Syrien nur geringen Schaden in Damaskus und keinen bei Homs. Dies wird wohl genau nach Anordnung für das involvierte Militärpersonal gewesen sein.

Was sowohl Trump als auch Putin erreichen wollen ist die komplette Entmachtung der Banker. In gewisser Weise wird dieses Ereignis in diese Richtung geleitet. Ich sehe zwar noch nicht genau wie, aber beide, Trump und Putin, besitzen eine Intelligenz, die weit im Bereich der Genialität liegt – und wie ich schon oft gesagt habe: Ich würde gerne Putin treffen wollen, aber ich würde nie gegen ihn Schach spielen wollen.

Kommentar von Karma Singh