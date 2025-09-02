Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Was ein EU-Beitritt der Ukraine bedeuten würde

Freigeschaltet am 02.09.2025 um 06:02 durch Sanjo Babić

Der folgende Standpunkt wurde von Thomas Mayer geschrieben: "EU-Beitritt der Ukraine bedeutet: Deutsche Soldaten an die Front und wirtschaftliches Desaster. Die Ukraine soll in die EU aufgenommen werden. Das ist der erklärte Wille der EU. Eine öffentliche Diskussion dazu findet kaum statt. Nur der ungarische Ministerpräsident Victor Orbán stemmt sich dagegen und ließ in Ungarn eine Volksbefragung durchführen. Militärisch, wirtschaftlich und finanziell wäre ein EU-Beitritt der Ukraine verhängnisvoll."

Mayer weiter: "Die EU führt mit der Ukraine offizielle Beitrittsverhandlungen. Ein Beitritt geht nur durch einen einstimmigen Beschluss der bisherigen 27 Mitgliedsstaaten. Das heißt, ein einzelner Staat kann die Aufnahme blockieren. Eine solche Blockade ist das erklärte Ziel der ungarischen Regierung – ein harter Kampf...[weiterlesen]

Quelle: apolut von Thomas Mayer

