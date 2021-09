Geld neu Ausdenken

Die bisherigen und die kommenden Ereignisse zwingen diejenigen, die den Willen zum Überleben haben, dazu, unsere Beziehungen zu vielen Dingen und insbesondere zum Geld zu überdenken.

Bevor die Banker vor mehr als 500 Jahren begannen, die Wirtschaft zu manipulieren, hatte Europa seit Hunderten von Jahren eine stabile Währung - den Pfennig!



Es war das Phantom- oder Falschgeld der Banker, das das Gleichgewicht zerstörte und zu einer Inflation von mehr als achttausend Prozent führte - eine Rate, die immer noch stetig steigt.

Während dieser Jahrhunderte wurde uns ständig der Glaube indoktriniert, dass Geld etwas ist, das von den Bankern kommt und eigentlich ihnen gehört. Es ist natürlich nichts dergleichen!

Geld hat an sich überhaupt keinen Wert! Es ist eine symbolische Darstellung eines bestehenden Wertes, d.h. der Wert liegt woanders und NICHT im Geld. Die Deutsche Mark zum Beispiel repräsentierte die industrielle Tatkräftigkeit der deutschen Nation. Deshalb ist ihr Wert stetig gestiegen und deshalb haben die Banker und ihre Handlanger (Merkel et. al.) so viel Aufwand betrieben, um die Grundlagen des deutschen Wohlstands zu zerstören. Der Euro hingegen ist nichts weiter als das Versprechen eines Bankers - er ist in Deutschland nicht einmal legal Geld, sondern ein urheberrechtlich geschütztes Kunstwerk, das von den Bankern verliehen wurde und das die Banker jederzeit zurückrufen können.

Was bedeutet das für Sie und mich?

Es bedeutet, dass das "Geld", das wir verwenden, eine symbolische Darstellung unserer persönlichen Industrie ist und völlig unabhängig von irgendeiner Institution ist, die behaupten könnte, zusätzliche "Rechte" an den Früchten unserer Industrie zu haben. Das Geld, das Sie verwenden, IST und war schon immer eine Vereinbarung zwischen Ihnen und Ihren Mitmenschen. Gegenwärtig ist die Mehrheit damit einverstanden, Euro, Dollar, Pfund oder was auch immer für den täglichen Werttransfer zu verwenden, aber es gibt kein Gesetz oder etwas Ähnliches, das Sie dazu zwingt. Sie können alles verwenden, worauf Sie und Ihre Nachbarn sich einigen, oder auch gar nichts!

Als Kind wusste ich viele Dinge, die mir damals unmöglich erschienen:

1) Ich sollte ein Buch schreiben, das ein Standardschulbuch sein würde. Es heißt "Die Quantenmechanik des Denkens". Es ist jetzt weniger als zwanzig Jahre her, dass ich gelernt habe, was Quantenmechanik ist! Derzeit ist erst etwa die Hälfte des Buches geschrieben, von dem Teile bereits veröffentlicht wurden.

2) Eine Gesellschaft ganz ohne Geld ist leicht zu erreichen. Die Vorteile sind enorm, aber bis vor etwa 12 Jahren wusste ich nicht, wie alles funktionieren könnte.

3) Kriege und andere Formen des Streits sind ein großes Geschäft, für das die Menschheit als Ganzes überhaupt keine Verwendung hat. Es ist leicht, dies zu verhindern.

4) Die Produktion von Nahrungsmitteln ist etwas, das seit Hunderten von Jahren künstlich unterdrückt wird. Obwohl der Trend zur "Normalisierung" der Welttemperaturen dazu beiträgt, dies auszugleichen, wie es wärmere Temperaturen schon immer getan haben, kämpfen die Banker über ihre Handlanger (derzeit vor allem die "grünen" Parteien) mit aller Macht dafür, dass Millionen Menschen weiter hungern und anderswo neue Armut entsteht.

5) Und vieles mehr.

Das Einzige, was alle Übel der Welt am Laufen hält, ist die Verwendung des "Geldes" der Banker. Hören Sie auf, es zu benutzen und Sie machen sie machtlos.



Ich hoffe, dass Sie jetzt begreifen, wie wichtig es für Sie ist, Ihre Beziehung zum Geld zu ändern, um Ihre persönliche Souveränität und Unabhängigkeit zu erlangen und zu erhalten.

Quelle: Kommentar von Karma Singh