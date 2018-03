"Es gibt drei Arten zu lügen: Lügen, verdammte Lügen und Statistiken!" Dieses Zitat stammt von Sir Winston Churchill, britischer Premierminister 1940-45). Ohne Zweifel hat er recht, weil es gut und gängig ist, Zahlen aus einer Quelle zu nehmen und bei etwas völlig Zusammenhanglosem anzuwenden, um einen komplett falschen Eindruck zu erwecken. Ein Beispiel hiervon wurde in den letzten Tagen im Zuge des geplanten Dieselverbotes offenbart.

Seit Monaten versucht die EU Diesel-Autos auszubremsen. Mit Behauptungen, daß Dieselmotoren Stickstoff-Dioxide produzieren und diese viele tausende Todesfälle durch „Herz-Lungen-Krankheiten“ verursacht hätten, wollen EU-Bürokraten (vermutlich unter Befehl deren „Eigentümer“, der Bankiers,) alle Busse, Taxis und LKWs von unserer Straßen entfernen. Die Auswirkungen hiervon liegen auf der Hand: Leere Supermärkte, kein Transport zur und von der Arbeit, kein Benzin für andere Autos, wirtschaftlicher Kollaps und Lebensmittelkrawallen. Warum wollen sie dies?

Auch die Bankiers haben bemerkt, während Tag für Tag die Menschheit „wacher wird“, daß die Bereitschaft Befehle von Autoritätsfiguren fraglos auszuführen allmählich ganz schwindet, daß die Akzeptanz „sie müssen wissen, was das Beste ist“ wie ein überreifer Furz neuerlich vermieden wird, usw.

Die Bankiers sind der Meinung, daß sie ihr in der Öffentlichkeit erklärtes Ziel „Eigentümer der Welt und aller Menschen“ zu sein doch erreichen können, wenn wir alle auf das Existenzminimum herunter gezwungen werden können. Hierdurch hoffen sie, daß eine neue Feudalgesellschaft entstehen würde, wobei sie die neuen Kaiser, Großherzöge und Grafen werden.

Also, worum geht es bei dieser Sache mit den Herz-Lungen-Krankheiten und Dieselmotoren?

Zuerst müssen wir schauen, was dieser medizinische Begriff überhaupt bedeutet, nicht wahr? Leider ist er einer der vielen, vielen Begriffe (vielleicht sogar die Mehrzahl), die in der Schulmedizin hauptsächlich angewendet werden, damit Rechnungen geschrieben werden können. Mehr Bedeutung als dies haben solche Begriffe meist nicht. Und dieser Begriff? „Etwas in dem Herz-Lungen-System funktioniert nicht richtig.“ Das war's!

Was genau ist das verursachende Problem? Null Ahnung.

Wie ist das Problem zu lösen? Null Ahnung.

Soweit zur „Expertenmeinung“ dieser Autoritätsfiguren.

Nun kommt das Umweltbundesamt unter der Leitung von Ministerin Barbara Hendricks (SPD) - zweifellos eine Bankenkartell-Angestellte - und erklärt komplett zusammenhangslos dogmatisch vom hohen Stuhl ohne die leiseste Spur von wissenschaftlicher Untermauerung, daß alle sechstausend Todesfälle der letzten Jahre dieser medizinisch undefinierten Krankheit durch Stickstoffdioxid in den Abgasen von Dieselmotoren verursacht worden sind.

Was sagt die Wissenschaft hierzu?

1) Das Problem der Stickstoffdioxid-Vergiftung ist wohlbekannt und tritt unter spezifischen Umstände auf: a) In Fabriken, in denen Salpetersäure hergestellt wird. Stickstoffdioxid ist ein Teil des Herstellungsprozeßes. b) Die Bakterien, die Getreide zersetzen, können hohe Konzentrationen von Stickstoffdioxid in Silos verursachen. c) Kochen mit Gas, insbesondere Flüssiggas kombiniert mit mangelhafter Belüftung, kann gesundheitsbeeinträchtigende Auswirkungen haben.



2) Da Stickstoffdioxid sehr instabil ist, wird es schnell im menschlichen Körper umgewandelt und eine Langzeitwirkung ist daher nicht gegeben.

3) Ein zulässiger Grenzwert worunter keine gesundheitlichen Beschwerden zu erwarten sind, wurde mit 100 Partikeln pro Milliarde festgestellt. Typische tatsächliche Meßwerte liegen zwischen 10 und 20 Partikeln. Obwohl auf schwer befahrenen Straßen 60 Partikeln pro Milliarde direkt am Straßenrand festgestellt werden können, so ist dies noch weit unterhalb der Gefahrgrenze.

Nebenbei bemerkt: Laut Berichten aus Autowerkstätten mit schlechter Belüftung ist diese „Herz-Lungen-Krankheit“ nicht festgestellt worden.

4) Die Hauptquellen des Stickstoffdioxids sind Vulkane und die Fürze der Verwesungsbakterien. Dieselfahrzeuge sind für rund ein Prozent der gesamten Menge verantwortlich.

Und was sagen die Heiler zu dieser „Herz-Lunge Krankheit“?

Sie ist uns sehr wohl bekannt und entsteht aus zwei Quellen:

A) Mangelnde Bewegung. Viele Körpersysteme und insbesondere die natürlichen Entschlackungssysteme brauchen körperliche Bewegung um normal zu funktionieren. Fehlt diese Bewegung, so sammeln sich viele Säuren im Körper, welche zu Störungen des Herz-Lungen-Wechselsystems führen. 30 Minuten täglich Hatha (körperliches) Yoga ist völlig ausreichend solchen Problemen vorzubeugen.

B) Sehr saure Ernährungsweise (endemisch in der Ersten Welt) inklusive, wie Tübingens Bürgermeister Boris Palmer schon öffentlich bemerkt hat, der Verzehr von Rostentferner, der als „Cola“ verkauft wird. Cola und Essig haben ähnliche Säurewerte. Nur sind dazu in Cola viele Süßstoffe!

Diese Probleme sind seit etwas über 100 Jahren in steigender Intensität vorhanden. Obwohl mit der Luftreinigung, womit in den 60er Jahren angefangen wurde, ein auch heute sichtbarer Jahr für Jahr Rückgang feststellbar ist, hat der Anfang der Chemtrailsprühungen eine Verschlechterung mit sich gebracht, die auch heute noch nicht überwunden worden ist.

Also. Wie auch immer man es anschauen will: Diese Erklärungen, dass der Dieselmotor die Ursache dieses Massentodes sei, sind glatt gelogen. Die Frage ist: Mit welchen kriminellen Sanktionen das deutsche Volk von den verantwortlichen Behörden bestraft werden kann.

Hierzu wurde mir am Wochenende ein zweiter solcher Fall zugetragen. Es handelt sich um die Volksabstimmung in der Schweiz über die Rundfunkgebühren, die dort BILLAG heißen (Deutsche GEZ/Rundfunkbeitrag).

Es ist in der Schweiz üblich, daß nach jeder Wahl die detaillierten Statistiken darüber veröffentlicht werden. Nicht nur wie viele Wähler es gab und mit welchen Prozentzahlen pro Kanton, sondern auch Stadt für Stadt. Diesmal aber wurde „eine massive Mehrheit für die BILLAG“ bekanntgegeben und kein weiteres Wort. Keine Zahlen, keine der üblichen Statistiken, sondern allein diese „vom hohen Stuhl“ herabgegebene Erklärung.

Nachfragen unter Freunden und Freundesfreunden in immer größeren Kreisen haben bisher keinen Menschen gefunden, der „Ja“ zu BILLAG gewählt hat. Alle sagen „Ich habe mit „Nein“ abgestimmt“.

Dies stellt natürlich die Frage in den Raum, ob dieses „Resultat“ ein frei erfundener Gefallen für Merkel und Co. ist!?

Kommentar von Karma Singh (Eingang in der Redaktion am 12.März 2018)