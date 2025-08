Der Kommentar #6: Entdecke den Ballweg in Dir!

Kayvan Soufi-Siavash schrieb den folgenden Kommentar: "Die Ruhe vor dem Schuss! Ballweg ist frei. COMPACT darf wieder erscheinen. Willkommen in der psychologischen Kriegsführung. Es wirkt wie Gnade. Es ist Kalkül. Der Staat gibt seine Gegner zurück – aber nur, weil er sie nicht mehr fürchtet. Michael Ballweg, der einst Hunderttausende mobilisierte, wird entlassen, kurz bevor Deutschland kriegstüchtig gemacht wird. Das ist kein Zufall. Das ist ein Befehl im Tarnanzug. Was hier als Rechtsstaat inszeniert wird, ist in Wahrheit die Vorstufe zum totalen Appell. Ruhe an der Heimatfront – koste es, was es wolle. Die Öffentlichkeit soll glauben, die dunkle Zeit sei vorbei. In Wahrheit wird sie nur neu getarnt. Und diesmal trägt sie Uniform."

Soufi-Siavash weiter: "Während Ballweg seine Anwälte allein bezahlt und Elsässer wieder publizieren darf, läuft im Hintergrund ein anderer Film: Der Operationsplan Deutschland. Nicht gegen das Virus. Gegen Russland. Und diesmal ist alles erlaubt. Amputationen, Kriegsverletzungen, psychologische Belastung – längst wieder Pflichtprogramm in der medizinischen Ausbildung. Verwundung als Prüfungsfach. Der Splitter im Fleisch ist zurück in der Realität. Brutal wie ein Foto von Robert Capa. Die Schulen? Kein Geld. Die Bundeswehr? In den Schulen. Wer nicht rechnen kann, soll marschieren lernen. Wer keine Bücher hat, bekommt ein Gewehr. Willkommen im Schulterschluss zwischen Mangel und Marschbefehl.



Fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts gehen in die Rüstung. Milliarden für den nächsten großen Wurf. Für Panzer, Drohnen, Frontlinien. Ein Land wird kriegstüchtig gemacht – mit chirurgischer Präzision, ohne Anästhesie. Nur das Bewusstsein wird betäubt: mit Talkshows, Trosturteilen und der Beruhigungspille Freiheit.



Denn nichts tarnt die Mobilmachung besser, als ein vermeintliches Zeichen der Entspannung. Nichts lullt den Bürger effektiver ein, als ein bisschen scheinbare Gerechtigkeit. Willkommen bei Propaganda 2.0 – der Algorithmus weiß längst, was du hören willst, bevor du überhaupt fragst.



Ballweg ist frei. Doch das System, das ihn wegsperrte, ist nicht gefallen. Es hat sich nur umgezogen. In Tarnfarbe." Quelle: apolut von Kayvan Soufi-Siavash