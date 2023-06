Wegen Wölfen: Tierschützer zeigen Bauern an, die Schafe weiden lassen

Kurt Guggenbichler schrieb den folgenden Kommentar: "Wer seine Schafe künftig auf die Alm treibt und dort in Ruhe weiden lässt, muss neuerdings damit rechnen als Tierquäler vor Gericht gezerrt zu werden. Jahrelange Indoktrination durch so genannte gutmenschliche Aktivisten im Zusammenwirken mit der Durchsetzung der „Political Correctness“ und den woken Überzeugungen dürfte den Österreichern mittlerweile die Birnen weichgeklopft und jedweden Realitätssinn erfolgreich ausgetrieben haben."

Guggenbichler weiter: "Ende des Hausverstands?

Zur Abnahme des klaren Denkvermögens trägt schon seit Jahren das marode Bildungssystem bei, was wohl auch dazu führte, dass der gesunde Hausverstand, der einem einst sagte, was gut und schlecht oder falsch und richtig ist, durch verqueres Denken ersetzt wurde.

Mittlerweile glauben die Menschen auch schon an die Existenz von Fabelwesen und sind überzeugt, dass es nicht nur zwei, sondern mehrere Geschlechter gibt, um nur einige der neuen „Denk-Erkenntnisse“ anzuführen.

Schafbauer verklagt

Die „Generation blöd“ scheint mittlerweile zur bestimmenden Kraft im Leben dieses Landes geworden zu sein, wie nun erneut ein aktuelles Beispiel aus Kärnten zeigt. Dort hat nun der Verein gegen Tierverbrechen einen Bauern angezeigt, weil dieser seine Schafe auf der Gailtaleralm weiden ließ und nicht verhinderte, dass 14 Stück seiner Tiere von einem Wolf gerissen werden konnten.

Schon seit Jahrhunderten weiden Schafe auf einer Alm, was aber neuerdings als Tierquälerei betrachtet wird, zumindest nach Auffassung der ziemlich verschrobenen Ansicht der Kärntner Kämpfer gegen Tierverbrechen, die den Bauern deswegen vor Gericht zerren. Er hätte seine Schafe niemals dieser bekannten Wolfs-Gefahr aussetzen dürfen, argumentieren sie. Dabei sind es doch die Tieraktivisten, die diese Gefahr befördern, weil sie sich für den Schutz der Raubtiere einsetzen, kontern die Schafbauern.

Sinn für Realität verloren

Nach der verqueren Denkweise der so genannten Tierliebhaber ist es daher nur logisch, die Schuld dafür den Schafbauern aufzuhalsen, was von Juristen freilich als Täter-Opfer-Umkehr bezeichnet wird. Die Tierschützer wollen auch noch weitere „Tierquäler“ anzeigen, auch wenn deren Schafe auf umzäunten Gelände weiden, in das ein Wolf aber trotzdem einzudringen vermag. Für den Kärntner Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber ist eine derart schräge Argumentation nicht nachvollziehbar, weshalb er über die „Tierschützer“ sagt: Dies haben jeden Sinn für Realität verloren!"

Quelle: AUF1.info von Kurt Guggenbichler