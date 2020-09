Podcast Talk: Nowitschok, Nawalny und die OPCW

Glaubt man den Erklärungen aus Politik und Medien, so wurde der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny mit dem Nervenkampfstoff "Nowitschok" vergiftet. Als Täter komme nur der russische Staat und in letzter Konsequenz Präsident Wladimit Putin persönlich in Frage. Nachvollziehbar belegt wurde bisher jedoch noch nicht einmal die Vergiftung Nawalnys.

Und wieder einmal wollen die Ankläger ihre angeblichen Beweise nicht vorlegen. Ein Muster, dass sich auch bei anderer Gelegenheit schon zeigte. Am Ende sollen dann stets Russland oder seine Verbündeten die Schuldigen sein.

Quelle: RT Deutsch