Straubinger Tagblatt: Li Keqiang in Deutschland - Gefahren nicht unterschätzen

Der Chinese kommt. Und Angela Merkel sollte ihm selbstbewusst entgegentreten, die Chancen nutzen und die Risiken möglichst meiden.

Eine Kanzlerin, die erst jüngst wieder, in der Migrationsdebatte mit der CSU, Europa zum Angelpunkt ihrer Politik gemacht hat, wird die Gefahren, die auch in einer Annäherung an China und in wechselnden Allianzen liegen, nicht unterschätzen können.



Quelle: Straubinger Tagblatt (ots)