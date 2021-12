„Bester Fachmann für Angst und Panik“ jetzt Corona-Chef: Lauterbach wird Gesundheitsminister

Boris Reitschuster schrieb den folgenden Kommentar: "Kein „studierter Epidemiologe“ und auch kein Professor für Epidemiologie. Lauterbach wird Gesundheitsminister. Deutschland hat fertig. Rette sich, wer (noch) kann."

Reitschuster weiter: "Dieser Tweet auf Facebook, Twitter und Co. war meine erste Reaktion auf die Ankündigung, dass Karl Lauterbach Gesundheitsminister werden wird.



Mein Eindruck von der persönlichen Begegnung mit ihm: Ich würde ihm keinen Gebrauchtwagen abkaufen. Erstens, weil ich massive Zweifel hätte, in welchem Zustand der ist. Zweitens, weil ich kein Vertrauen habe. Mehrfach hatten wir Belege dafür hier auf der Seite, dass dieses Misstrauen begründet ist (siehe die Artikel: (Selbst-)Entlarvung: „Wie manipulativ Lauterbach mit Daten und Realität umgeht. Wie der SPD-Politiker Fakten verdreht“ oder „Kein ‘studierter Epidemiologe‘ und auch kein Professor für Epidemiologie„).



Lauterbach ist mitverantwortlich für die Krise des Gesundheitssystems, die uns dahin brachte, wo wir jetzt sind. Er ist DER Scharfmacher und Spalter in der aktuellen Krise. Erst am Sonntag sagte er über Andersdenkende bei Anne Will: „Das sind Menschen, die haben diese Achtung nicht verdient.“ Lauterbach hat auch schon eine Art Lockdown fürs Klima ins Gespräch gebracht. Ich bin sonst eher zurückhaltend, was solche Aussagen angeht, aber hier muss ich es sagen, wenn auch diplomatisch verblümt: Ich habe bei Lauterbach manchmal Zweifel an seiner Zurechnungsfähigkeit.

Er wirkt regelmäßig wie auf Droge und verhält sich auffällig. Der Eindruck hat sich verfestigt, dass er für ein Amt nicht taugt, von seiner dubiosen Lobbytätigkeit gar nicht zu reden. Seine Ernennung zeigt die Hilflosigkeit von Olaf Scholz. Sie macht mich sprachlos. Deshalb lasse ich die Leser sprechen – hier ein Video-Tweet und die bemerkenswertesten Kommentare auf meinen obigen Post."

Lauterbach am 31.10.21: Booster Impfung alle wäre jetzt auf keinen Fall sinnvoll

Am 18.11.21: Es ist klar seit ein paar Monaten, dass wir jeden Erwachsenen boostern müssen.

Jetzt ist er Gesundheitsminister.

Das wird "heiter" werden. pic.twitter.com/Bfr7GVJJND — Boris Reitschuster (@reitschuster) December 6, 2021

Quelle: Reitschuster von Boris Reitschuster