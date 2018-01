Berliner Zeitung: Kommentar zu gesunden Lebensmitteln per Gesetz

Nun wünschen sich immer mehr Organisationen, dass der Staat Maßnahmen ergreift, um seine Bürger im Ringen um eine gesunde Ernährung zu unterstützen. Dazu gehört auch eine Strategie zur Reduktion von Zucker, Salz und Fett in verarbeiteten Lebensmitteln.

Die Hersteller dürften dann per Gesetz das Brot nicht mehr so salzig, die Wurst nicht mehr so fett und die Nuss-Nougat-Creme nicht mehr so süß machen. Das ist einen Versuch wert.

Quelle: Berliner Zeitung (ots) von Anne Brüning