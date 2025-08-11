Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Rückzug einer Kandidatin und Krise der Demokratie: Der Fall Brosius-Gersdorf

Freigeschaltet am 11.08.2025 um 06:00 durch Sanjo Babić

Janine Beicht schrieb den folgenden Kommentar: "Die Nominierung von Frauke Brosius-Gersdorf für das Bundesverfassungsgericht war ein politisches Manöver der linken Parteien und endete im Fiasko. Ihr Rückzug entlarvt nicht nur die Schwächen einer ideologisch getriebenen Politik, sondern auch die Unfähigkeit der schwarz-roten Koalition, die Grundfesten der Demokratie zu schützen. Hinter den Kulissen offenbart sich ein Geflecht aus politischen Machtspielen, medialen Narrativen und der gefährlichen Instrumentalisierung der Justiz, das die Gewaltenteilung massiv untergräbt. "

Beicht weiter: "Ein Rückzug unter Druck: Die Illusion der Freiwilligkeit

Frauke Brosius-Gersdorf, eine Potsdamer Jura-Professorin, hat ihre Kandidatur für das Bundesverfassungsgericht zurückgezogen. In ihrer Stellungnahme spricht sie von „reiflicher Überlegung“ und dem Wunsch, die beiden anderen Kandidaten, den CDU/CSU-nominierten Günter Spinner und die SPD-Kandidatin Ann-Katrin Kaufhold, schützen zu wollen...[weiterlesen]

Quelle: apolut von Janine Beicht

