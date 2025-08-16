Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Mega-Leistung US amerikanischer und deutscher Doppelmoral

Mega-Leistung US amerikanischer und deutscher Doppelmoral

Freigeschaltet am 16.08.2025 um 06:00 durch Sanjo Babić

Rainer Rupp schrieb den folgenden Kommentar: "In Syrien umarmen USA und Deutschland Al-Kaida-Terroristen, während sie gegen Hamas Waffen liefern. Die Diplomatie der westlichen Demokraturen präsentiert sich gerne als moralischen Leuchtturm, als Musterbeispiel für Prinzipientreue und intellektuelle Aufrichtigkeit und nicht zu vergessen - Humanität. Alles nur Schall und Rauch! Zur Verdummung der eigenen Bevölkerung. Im Ausland dagegen, vor allem im globalen Süden, weiß man schon lange, welch hässliche Fratze der Doppelmoral und Grausamkeit hinter der freundlich lächelnden Maske der Vertreter der sogenannten Hoch-Zivilisation aus den US-NATO-EU-Staaten steckt."

Rupp weiter: "Hier ein aktuelles Beispiel, das jeder aus eigener Anschauung kennen müsste:...[weiterlesen]

Quelle: apolut von Rainer Rupp

