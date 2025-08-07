Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Ein gefährlicher Traum und ein Weckruf: Eine EU-Denkfabrik will wie einst die USA im Kalten Krieg den Kreml „entmachten"

Ein gefährlicher Traum und ein Weckruf: Eine EU-Denkfabrik will wie einst die USA im Kalten Krieg den Kreml „entmachten“

Freigeschaltet am 07.08.2025 um 06:00 durch Sanjo Babić

Tilo Gräser schrieb den folgenden Kommentar: "Das US-Außenministerium, das State Department, „ist zu dem Schluss gelangt, dass das Einzige, was wir tun können, darin besteht, Russland ‚in seine Schranken zu verweisen‘, bis Russland sich ändert, nicht mehr unser Rivale ist und unser Partner wird“. Das klingt, als wäre es geschrieben, nachdem der derzeitige US-Präsident Donald Trump sich deutlich unzufrieden mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin gezeigt hat, weil der anscheinend partout nicht den Krieg in der Ukraine beenden will. Es könnte eine Aussage sein, die zu Trumps Ultimatum an Putin passt, das auf eine Umkehr seiner zuvor geäußerten eher verständnisvollen Haltung gegenüber Russland deutet."

Gräser weiter: "Doch diese Aussage stammt aus dem Jahr 1947 von Walter Lippmann, der sie in seinem Essay „The Cold War – A Study in U.S. Foreign Policy“ schrieb. Er gilt in den USA als meistgelesener und einflussreichster politischer Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, ebenso als einer der einflussreichsten Propagandisten des Neoliberalismus und einer gelenkten Demokratie. Er prägte den Begriff „Kalter Krieg“ und brachte ihn in den allgemeinen Sprachgebrauch ein...[weiterlesen]

Quelle: apolut von Tilo Gräser

