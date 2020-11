Unangenehme Gedanken zur Demokratie?

Der Autor des better (k)now Blogs schrieb den folgenden Kommentar: "Ein unangenehmer Gedanke, den die Menschen scheinbar nicht wahr haben wollen, ist, dass die heutige Demokratie in vielen Punkten schlicht einem WWE-Wrestling-Match gleicht: Ein über weiteste Strecken abgekartetes und inszeniertes Spektakel. Ein Spektakel inklusive Show-Einlagen, überraschenden Wendungen und spektakulären Aktionen. Trotzdem ist und bleibt es letztlich eine Show - Unterhaltung fürs Publikum."

Weiter schreibt er: "Um die Analogie etwas ausführlicher zu ziehen:

Ich kann mich noch lebhaft daran erinnern, wie irgendjemand, in der Grundschule - ich glaube wir waren vielleicht 8 oder 9 Jahre alt, Sammelsticker von Wrestlern mit in die Klasse gebracht hat. Für einige Tage waren wir alle Feuer und Flamme und sammelten und suchten aufgeregt nach den seltensten Stickern unserer Lieblingskämpfer.

Doch schnell kam die Diskussion auf, ob diese Kämpfe denn überhaupt "echt“ sind. Nein, haben manche behauptet. Dafür schaut es doch viel zu realistisch aus - das muss einfach echt sein, das kann man gar nicht planen! Doch der Zweifel blieb und je mehr man zu sehen bekam, desto größer wurde er. Wie kann man sich nur erklären, dass die sich manchmal so verboten dumm anstellen und sich einfach verprügeln lassen oder abwarten bis jemand von den Seilen auf sie drauf gesprungen ist und sie dann erst wieder aufstehen? Wie kann es denn sein, dass der so viele Schläge aushält, ohne dass seine Nase bricht? Eigentlich kann das doch nicht sein! Es waren hitzige Diskussionen, die wir da führten, aber irgendwann hatte es dann auch tatsächlich der Letzte eingesehen: Wir haben uns verarschen lassen. Das war alles nur Show - unterhaltend war‘s trotzdem.

Als man es durchschaut hat, hat man die Kämpfe plötzlich mit ganz anderen Augen gesehen: Schau, der schlägt ihn doch gar nicht!



Schau, der weiß doch, was als nächstes kommt! Und irgendwie hab ich ein Deja Vu. Es ist wie damals, der Showkampf tobt und manche wollen es nicht wahr haben.

Aber fragt euch doch mal:

Warum hat Trump bis jetzt nichts gemacht?



Warum lässt er den Hunter-Biden-Laptop einfach so links liegen?



Warum lässt er Clinton auf freiem Fuß - wo er doch gewählt wurde, um den Sumpf zu trocknen?



Warum bringt er es nicht zustande, in einer Debatte mal eine einzige Zahl zu nennen? Etwa die Kriminalitätsstatistiken von Schwarzen oder auch nur Zahlen zur Klimafrage.



Jeder der 10 Minuten recherchiert, weiß die, und der hat keinen Präsidentenberaterstab hinter sich.



Glaubt ihr wirklich, Trump sei so dumm?



Glaubt ihr wirklich, die Demokraten seien so dumm?



Glaubt ihr wirklich, das sei alles durch Zufall und Inkompetenz erklärbar?



Glaubt ihr wirklich, Wrestling sei echt? Spielt mal mit dem Gedanken..."

Quelle: Better (k)now