Friedensaufruf aus den USA weckt Hoffnungen: Eine kritische Analyse

Wolfgang Effenberger schrieb den folgenden Kommentar: "Am 17. Mai 2023 wurde in den USA der spektakuläre Friedensaufruf “The U.S. Should Be a Force for Peace in the World” (Die USA sollten eine Kraft für den Frieden in der Welt sein) veröffentlicht. Diese Anzeige gibt die Meinung der Unterzeichner wieder. Bezahlt wurde die Anzeige von “Eisenhower Media Network”, einem Projekt von “People Power Initiatives”. Unterzeichnet wurde der Aufruf von Jack Matlock, Botschafter in der U.S.S.R. 1987-91; Jeffrey Sachs, Professor an der Columbia Universität, Winslow Wheeler, 40 Jahre lang Sicherheitsberater für beide politischen Parteien im US-Senat u.a. mehr. "

Effenberger weiter: "Eingangs wurde darauf hingewiesen, dass der Krieg zwischen Russland und der Ukraine eine Katastrophe ohnegleichen ist: „Hunderttausende wurden getötet oder verwundet. Millionen von Menschen wurden vertrieben. Die ökologische und wirtschaftliche Zerstörung ist unabsehbar. Künftige Verwüstungen könnten exponentiell größer sein, da die Atommächte immer näher an einen offenen Krieg heranrücken. Wir beklagen die Gewalt, die Kriegsverbrechen, die wahllosen Raketenangriffe, den Terrorismus und andere Gräueltaten, die Teil dieses Krieges sind. Die Lösung für diese schockierende Gewalt ist nicht mehr Waffen oder mehr Krieg mit der Garantie von noch mehr Tod und Zerstörung.“(1) ...[weiterlesen]

Quelle: apolut von Wolfgang Effenberger