Ein schönes Osterfest

Wir wünschen allen Lesern schöne Osterfeiertage. Doch wissen Sie, was es eigentlich mit diesem fröhlichen Fest auf sich hat? Wie passt das Osterfeuer, der Hase und die Eier zu der Kreuzigung Jesu und der Auferstehungsfeier der Kirche? Wurde Ostern in etwa von der Kirche quasi okkupiert und hatte ursprünglich ein andere Bedeutung? Die nachfolgende Geschichte mit dem Titel "Der Osterhase und das Bischofsei" soll ein wenig Aufklärung in Sachen Ostern betreiben, dessen wahre Bedeutung immer mehr in Vergessenheit gerät.

Der Osterhase und das Bischofsei

„Die Wahrheit hat die etwas ärgerliche Eigenschaft immer irgendwo herum zu hängen: Egal wie sehr man sich anstrengt sie zu vertreiben, sie geht nie richtig weg.“

Karma Singh, ca. 1995

So ist es ebenfalls mit der uralten Geschichte über Ostern, wie die nachfolgende Erklärung des englisches Merlin Karma Singh zeigt:

Geschichte wird von dem Sieger geschrieben

Zwischen dem 5. und dem 8. Jahrhundert hat die Katholische Kirche fast ganz Europa besiegt. Zuerst hat die Kirche versucht all die alten Feiertagen und Sitten zu verbieten aber das Volk hat sich nicht ergeben. Sie versuchte dann eine andere Taktik, das heißt die Feiertage wie sie waren anzunehmen und umzuschreiben als ob sie christliche Feiern wären. So ist es auch mit Ostern.

Der Freitag davor ist der Tag der Versöhnung. An diesem Tag wurde nicht gearbeitet, sondern es wurden in einer offenen Runde alle die angesammelte Frustrationen und Ärgernisse des Winters offengelegt und Versöhnung ausgehandelt. Dies war einer der wichtigsten Tage des Jahres für die Barden und Merline wie auch für die Priesterinnen in Gemeinschaften, die in der Nähe vom Schulen und „Tempeln“ lagen. An diesem Tag haben die Barden und Merline oft von Sonnenaufgang bis Mitternacht durcharbeiten und liefen dabei von Weiler zu Weiler und von Dorf zu Dorf.

Die Kirche hat dies umgearbeitet als Versöhnung nicht unterm Volk, sondern mit Gott. Dies konnte „natürlich“ allein in den Kirchen stattfinden.

Heutzutage heißt dieser Tag in English „God Friday“ (welches mindestens etwas mit der ursprüngliche Bedeutung zu tun hat) und in Deutsche als „Kar“ oder Fleischlose Freitag - oder so wurde mir dieser merkwürdige Name erklärt. In Sanskrit hat das Wort eine anderen Bedeutung. Hierbei muß man im Kopf behalten, daß die uralte Rußved Kultur sich erstreckte von dem was jetzt Mongolei heißt bis ins moderne Sachsen. Die Übersetzung des vedischen Worts „Khar“ heißt „Versöhnung“. Vielleicht hat das sture Volk darauf bestanden den Urnamen beizubehalten.

Als Gegenpol zum Tag der Versöhnung und als Einleitung in den wichtigsten Tag des Jahres wurde am Tag danach das Osterfeuer gebaut und zum Mittag angezündet. U.a. spiegelte dies das Feuer der Sonne wider im Sinne „so oben wie unten“. Am Nachmittag haben die Dorfbewohner all ihre Wünsche und Gebete in das Feuer gesprochen damit diese hoch zu Göttern und zu Göttinnen getragen wurden. Die an diesem Tag wichtigste Göttin davon war die Göttin Ostera nach der die Feier noch heutzutage benannt wird. Am Abend kamen die Paare, die sich vermählen wollten, und haben ihre Treueschwüre mittels des Feuers an die Götter hochtragen lassen. Danach, in den Schatten, haben sie deren Fruchtbarkeit geübt.

Am Tag der Sonne (Sonntag nach dem römischen Kalender) bei Sonnenaufgang begann mit der Ankunft der Göttin Ostera die Zeit der Erneuerung, des neuen Wachstums und das Neubeginns. Ostera bringt mit sich den Frühling und all ihre Helfer, die Fruchtbarkeitsgöttinnen.

Für die Kirche wurde die Ankunft von Ostera umgewandelt in einen Neubeginn, weil Jesus „am dritten Tag“ auferstehen ist.

So hartnäckig hat das Volk an Ihrer Ostera Feier festgehalten, daß ihr Termin immer noch nach Mondkalender statt dem üblichen Kalender berechnet. Deswegen hat sie jedes Jahr einen anderen Termin.

Also, für heute ist für die jungen Paare das vögeln im Freien angesagt und morgen alles was mit Neubeginn zu tun hat, für alle zu tun.

Und der Osterhase und die Eier? Was ist ihre Rolle? Naja mit der Ankunft von Ostera haben die Hasen angefangen, sich um Weibchen zu erkämpfen, und die Vögel haben ihre ersten Eier gelegt. Beide wurden wahrgenommen als Geschenke der Göttin Ostera.

Sei gesegnet, Karma Singh - www.karmasingh.eu "